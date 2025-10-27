Lando e noul lider. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Ultimele 5 Mari Premii ale Mexicului au fost câștigate de pilotul care a pornit în cursă din pole-position. De aceea, nu e greu de înțeles în care am avut încă una în care liderul cursei, odată scăpat nevătămat din primul viraj, fuge ca racheta, lăsându-le celor din urmă grija ”aerului murdar”, a ieșirilor pe iarbă și a menajării pneurilor. Din nou a fost o întrecere al cărei învingător e decis, în mare măsură, de calificări.
După ce nu a luat parte în primul antrenament, lăsând mașina în mâinile unui ”rookie”, Lando Norris a urcat constant în performanțe. A dominat cel de-al treilea antrenament și, mai ales, calificările.
O diferență inexplicabilă
Diferența mare între timpii – și pozițiile – lui Norris și Piastri, primii doi piloți din clasament, de la Austin a crescut în Mexic. În Marele Premiu al SUA, vă reamintesc, Norris a avut al doilea timp în calificări, iar Piastri al șaselea, la aproape 3 zecimi de secundă. În cursă, Norris a terminat pe aceeași poziție, cea secundă, iar Piastri pe 5. În Mexic, Norris a luat pole, Piastri a înregistrat doar cel de-al optulea timp, cu aproape 6 zecimi mai slab decât cel al colegului de la McLaren.
Cum e posibil un asemenea decalaj, pe care l-am mai văzut până acum doar între Verstappen și colegii lui de la Red Bull Racing? Piastri nu și-a putut explica, într-o declarație dată după calificări: „Mașina e bine, doar că nu are viteză, ceea ce e un pic misterios. A fost cam același decalaj tot weekendul. Vom analiza unde am greșit și… da, evident că este un pic frustrant”.
Nici Norris nu a putut înțelege de ce lucrurile s-au prezentat atât de bine cu monopostul lui, dar surpriza sa a fost una plăcută. „A fost unul dintre acele tururi în care nu știi cu adevărat ce s-a întâmplat. Mi s-a părut un tur decent, dar când am trecut linia de sosire și am văzut timpul, am fost foarte plăcut surprins”, a spus Norris, după turul care i-a adus pole-ul. Această diferență clară între prestațiile a doi piloți și a mașinilor lor a atras o sumedenie de teorii ale conspirațiilor pe care le vom dezbate în textul viitor. A atras, de asemenea, și huiduieli din partea publicului mexican la adresa lui Norris, în timpul interviurilor TV de după victorie.
Verstappen vs. Hamilton, ca pe vremuri
A fost o cursă în care Norris s-a dus săgeată din pole spre victorie, Verstappen și Hamilton s-au luptat ca pe vremuri, iar Piastri a încercat cu disperare să nu piardă prea multe puncte în fața colegului. A fost și o cursă a frecușurilor între colegi. După luptele din primele viraje, Hamilton a tot cerut boxelor ca Leclerc să-i restituie poziția, ceea ce nu s-a întâmplat. În schimb, de la boxe i s-a cerut să menajeze frânele și să efectueze manevra ”Lift and Coast”. Verstappen, primind informația, a și încercat depășirea. Hamilton nu e însă omul care să se dea bătut, mai ales în fața marelui său rival. Ca urmare, a ieșit pe iarbă și, când a revenit, în fața lui Verstappen, a realizat că dacă i-ar fi cedat acestuia poziția, cum era normal, ar fi trebuit să-l lase în față și pe Bearman, care trecuse între timp de olandez. Așa că a preferat să lase lucrurile cum erau și s-a ales cu o penalizare de 10 secunde.
Și Russell a avut convorbiri vii cu colegii de la standuri. Urmărit de Piastri, a cerut în reptate rânduri să fie lăsat în fața colegului Antonelli, care nu se putea apropia de Bearman. A fost lăsat, dar nu a obținut mare lucru și a trebuit să-i restituie italianului poziția.
Bearman a fost excepțional
Până la urmă, Piastri a pierdut poziția de lider în clasamentul piloților în fața lui Norris, la doar un punct. Verstappen a mers din nou foarte bine și are 36 de puncte în urma lui Norris. Atât el, cât și Piastri au avut ghinion în ultimele tururi. Ei se aflau în luptă pentru poziții mai bune, dar ieșirea în decor a lui Sainz a activat intrarea pe traseu a mașinii de siguranță virtuale.
Nu putem să nu-l amintim pe Ollie Bearman aici. Este cea de-al treilea Mare Premiu consecutiv în care englezul de la Haas intră în Q3. A realizat acum cea mai bună performanță a carierei, luptându-se de la egal la egal cu piloți precum Verstappen și Hamilton. A transformat poziția a noua pe grilă într-un extraordinar loc patru în cursă. Cu puțin noroc, ar fi putut obține și o prezență pe podium. Ferrari are viitor, căci, se știe, Bearman va ajunge, la un moment dat, la echipa italiană. Într-o ciudată răsucire a sorții, după un (nou) sezon ratat, are și un pic de prezent. În lupta constructorilor, McLaren e deja campioană, dar Ferrari a trecut în fața Mercedes cu un singur punct (356 față de 355). Red Bull este pe poziția a patra, cu 346.
