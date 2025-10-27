Lando e noul lider. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Ultimele 5 Mari Premii ale Mexicului au fost câștigate de pilotul care a pornit în cursă din pole-position. De aceea, nu e greu de înțeles în care am avut încă una în care liderul cursei, odată scăpat nevătămat din primul viraj, fuge ca racheta, lăsându-le celor din urmă grija ”aerului murdar”, a ieșirilor pe iarbă și a menajării pneurilor. Din nou a fost o întrecere al cărei învingător e decis, în mare măsură, de calificări.

După ce nu a luat parte în primul antrenament, lăsând mașina în mâinile unui ”rookie”, Lando Norris a urcat constant în performanțe. A dominat cel de-al treilea antrenament și, mai ales, calificările.

O diferență inexplicabilă

Diferența mare între timpii – și pozițiile – lui Norris și Piastri, primii doi piloți din clasament, de la Austin a crescut în Mexic. În Marele Premiu al SUA, vă reamintesc, Norris a avut al doilea timp în calificări, iar Piastri al șaselea, la aproape 3 zecimi de secundă. În cursă, Norris a terminat pe aceeași poziție, cea secundă, iar Piastri pe 5. În Mexic, Norris a luat pole, Piastri a înregistrat doar cel de-al optulea timp, cu aproape 6 zecimi mai slab decât cel al colegului de la McLaren.

Cum e posibil un asemenea decalaj, pe care l-am mai văzut până acum doar între Verstappen și colegii lui de la Red Bull Racing? Piastri nu și-a putut explica, într-o declarație dată după calificări: „Mașina e bine, doar că nu are viteză, ceea ce e un pic misterios. A fost cam același decalaj tot weekendul. Vom analiza unde am greșit și… da, evident că este un pic frustrant”.

Nici Norris nu a putut înțelege de ce lucrurile s-au prezentat atât de bine cu monopostul lui, dar surpriza sa a fost una plăcută. „A fost unul dintre acele tururi în care nu știi cu adevărat ce s-a întâmplat. Mi s-a părut un tur decent, dar când am trecut linia de sosire și am văzut timpul, am fost foarte plăcut surprins”, a spus Norris, după turul care i-a adus pole-ul. Această diferență clară între prestațiile a doi piloți și a mașinilor lor a atras o sumedenie de teorii ale conspirațiilor pe care le vom dezbate în textul viitor. A atras, de asemenea, și huiduieli din partea publicului mexican la adresa lui Norris, în timpul interviurilor TV de după victorie.