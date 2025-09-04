„Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei - Antena Sport

Închide meniul
„Nu suntem pe dinafară". Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei

„Nu suntem pe dinafară". Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei

„Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei

Publicat: 4 septembrie 2025, 22:14

Nu suntem pe dinafară”. Șeful Ferrari, avertisment pentru rivale înaintea Marelui Premiu al Italiei

Fred Vasseur/ Profimedia

Sezonul 2025 nu este atât de slab pentru Ferrari, în ciuda unor „greșeli”, a declarat Frederic Vasseur, directorul acestei echipe de Formula 1, cu câteva zile înainte de Marele Premiu al Italiei de la Monza. 

Marea cursă din Italia va fi duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Fred Vasseur, mesaj ferm înaintea Marelui Premiu al Italiei 

Ferrari are un sezon sub așteptări. Unii au văzut Scuderia și impresionantul său duo de piloți concurând pentru titlu. Dar talentul lui Charles Leclerc și sosirea lui Lewis Hamilton nu au fost suficiente pentru a opri mașina McLaren și a întrerupe trendul ascendent al lui Norris și Piastri. În ciuda acestui fapt, într-un interviu acordat podcastului oficial al Formula 1, Frederic Vasseur a afirmat că sezonul nu a fost catastrofal. 

Am făcut niște greșeli și nu totul este perfect, dar nu simt că suntem complet pe dinafară. Desigur, dacă te uiți la McLaren, au făcut o treabă incredibilă. Dar dacă te uiți la Mercedes și Red Bull, două nume de referință în F1, suntem în fața lor în campionat”, a spus francezul. 

Venit în 2023 la Ferrari, el a subliniat că a gestiona această echipă este diferit de experiențele sale precedente: „Este echipa națională în Italia. Există mai multă emoție decât la alte echipe datorită laturii latine. Entuziasmul este uneori greu de gestionat, dar îl prefer lipsei de pasiune. Lucrăm cu cei mai buni din domeniile lor respective și mă bucur de asta în fiecare zi. Este o provocare uriașă, dar în fiecare dimineață îmi spun că am cea mai bună meserie din lume. Cert este că greutatea istoriei acestei echipe te ajută să rămâi umil”. 

El a vorbit apoi despre sosirea lui Lewis Hamilton la echipă. Vasseur îl cunoștea deja foarte bine pe britanic, cu care a câștigat campionatul GP2 în 2006. 

Cred că toată lumea subestimează importanța și dificultatea schimbării echipei în acest fel, după ce a petrecut 10 ani la McLaren și 10 sau 12 la Mercedes. În cele două experiențe anterioare, mediul a fost cam același: a rămas în Anglia, a continuat să folosească același motor etc. Aici este o schimbare radicală în viața lui. Pe lângă asta, desigur, așteptările erau uriașe. (…)

Lewis este implicat, se străduiește ca niciodată și încearcă să scoată ce e mai bun din fiecare membru al echipei. Acesta era deja punctul lui forte acum 20 de ani, când am lucrat cu el. Este un campion imens, iar rolul meu este, de asemenea, să-i ofer tot sprijinul meu pentru a performa la maximum”, a spus Vasseur. 

Ferrari nu se mai gândește la titlul la constructori, ci vrea să-și mențină actualul loc doi și să obțină una sau două victorii. Până acum, Scuderia are cinci clasări pe podium în 2025, toate reușite de Charles Leclerc. 

