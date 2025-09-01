Piastri urcă, Norris stă. Analiza lui Adrian Georgescu după MP al Ţărilor de Jos - Antena Sport

Piastri urcă, Norris stă. Este deja clar că lupta pentru titlul din 2025 se va da între Oscar Piastri și Lando Norris. La Zandvoort, pe o pistă unde a fost mereu dominant, Max Verstappen nu s-a putut ține după mașinile McLaren, deși el avea gume soft, iar rivalii hard. Numai și acest fapt arată cu prisosință că mașinile McLaren sunt în altă ligă.

Piastri a luat startul în Marele Premiu al Olandei având 9 puncte în fața colegului și rivalului său, Lando Norris. După încheierea cursei, avantajul crescuse la 34 de puncte. În condițiile în care mai sunt 9 Mari Premii – dintre care, trei au și curse de sprint -, înseamnă că Lando ar avea de recuperat în fiecare weekend de cursă o medie de aproape 4 puncte. Brusc, sarcina lui devine dificilă.

Ce-i îngreunează englezului și mai mult misiunea e chiar această probabilitate scăzută de abandon tehnic, a cărui victimă el însuși a fost la Zandvoort. De pildă, în cele 24 de Mari Premii ale sezonului trebuie folosite, de mașină, doar câte trei motoare, MGU-H, MGU-K, turbine și două baterii electrice. Din start, acestea sunt construite astfel încât ”să țină”. Creșterea fiabilității a fost una dintre metodele prin care s-a încercat coborârea costurilor în F1. Acum 20 de ani, de pildă, turațiile nu erau încă restricționate. Acum, propulsoarele nu mai pot depăși 15.000 rotații pe minut. În realitate, deoarece fluxul de combustibil e și el limitat, rareori turația trece de 12.000 rotații pe minut.

La cum s-au desfășurat lucrurile, defecțiunea a semănat mult cu ce a pățit Hamilton în 2016, în Malaysia, tot cu motor Mercedes. McLaren nu a mai avut un abandon tehnic de la cursa din Bahrain, care a deschis sezonul 2023. Norris a avut atunci o problemă încă din primul viraj, când mașina sa a suferit o cădere de presiune la sistemul pneumatic al motorului. Piastri, care a debutat atunci la team-ul papaya, a abandonat și el, dar în urma unei probleme de natură electrică.

Celelalte echipe motorizate de Mercedes (Mercedes, Aston Martin și Williams) au avut câteva probleme în acest sezon cu propulsoarele M16E. De pildă, abandonurile lui Alonso la Monaco și al lui Antonelli în Spania au fost cauzate de motoare. Totuși, Andrea Stella, șeful echipei McLaren, a declarat după cursă că problema nu părea să fi fost cauzată de propulsor, ci, mai degrabă, de o problemă a șasiului.