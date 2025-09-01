Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Piastri urcă, Norris stă. Analiza lui Adrian Georgescu după MP al Ţărilor de Jos - Antena Sport

Home | Formula 1 | Piastri urcă, Norris stă. Analiza lui Adrian Georgescu după MP al Ţărilor de Jos

Piastri urcă, Norris stă. Analiza lui Adrian Georgescu după MP al Ţărilor de Jos

Publicat: 1 septembrie 2025, 8:00 / Actualizat: 1 septembrie 2025, 10:18

Comentarii
Piastri urcă, Norris stă. Analiza lui Adrian Georgescu după MP al Ţărilor de Jos

Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos/ Profimedia

Piastri urcă, Norris stă. Este deja clar că lupta pentru titlul din 2025 se va da între Oscar Piastri și Lando Norris. La Zandvoort, pe o pistă unde a fost mereu dominant, Max Verstappen nu s-a putut ține după mașinile McLaren, deși el avea gume soft, iar rivalii hard. Numai și acest fapt arată cu prisosință că mașinile McLaren sunt în altă ligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Distanța s-a mărit

Piastri a luat startul în Marele Premiu al Olandei având 9 puncte în fața colegului și rivalului său, Lando Norris. După încheierea cursei, avantajul crescuse la 34 de puncte. În condițiile în care mai sunt 9 Mari Premii – dintre care, trei au și curse de sprint -, înseamnă că Lando ar avea de recuperat în fiecare weekend de cursă o medie de aproape 4 puncte. Brusc, sarcina lui devine dificilă.

Ce-i îngreunează englezului și mai mult misiunea e chiar această probabilitate scăzută de abandon tehnic, a cărui victimă el însuși a fost la Zandvoort. De pildă, în cele 24 de Mari Premii ale sezonului trebuie folosite, de mașină, doar câte trei motoare, MGU-H, MGU-K, turbine și două baterii electrice. Din start, acestea sunt construite astfel încât ”să țină”. Creșterea fiabilității a fost una dintre metodele prin care s-a încercat coborârea costurilor în F1. Acum 20 de ani, de pildă, turațiile nu erau încă restricționate. Acum, propulsoarele nu mai pot depăși 15.000 rotații pe minut. În realitate, deoarece fluxul de combustibil e și el limitat, rareori turația trece de 12.000 rotații pe minut.

Abandonurile tehnice s-au rărit

La cum s-au desfășurat lucrurile, defecțiunea a semănat mult cu ce a pățit Hamilton în 2016, în Malaysia, tot cu motor Mercedes. McLaren nu a mai avut un abandon tehnic de la cursa din Bahrain, care a deschis sezonul 2023.  Norris a avut atunci o problemă încă din primul viraj, când mașina sa a suferit o cădere de presiune la sistemul pneumatic al motorului. Piastri, care a debutat atunci la team-ul papaya, a abandonat și el, dar în urma unei probleme de natură electrică.

Celelalte echipe motorizate de Mercedes (Mercedes, Aston Martin și Williams) au avut câteva probleme în acest sezon cu propulsoarele M16E. De pildă, abandonurile lui Alonso la Monaco și al lui Antonelli în Spania au fost cauzate de motoare. Totuși, Andrea Stella, șeful echipei McLaren, a declarat după cursă că problema nu părea să fi fost cauzată de propulsor, ci, mai degrabă, de o problemă a șasiului.

Reclamă
Reclamă

Piastri domină psihologic

Un alt motiv pentru care șansele lui Lando la titlu scad este stăpânirea de sine a lui Piastri. Chiar dacă nu ar fi avut acea problemă tehnică, Norris pierduse deja cursa la start, când a fost depășit de Verstappen. A durat până ce Norris a revenit, iar toate acele eforturi și-au pus amprenta asupra materialului de concurs și asupra pilotului. În același timp, poate vi se va părea suprinzător, dar e doar prima cursă de Formula 1 în care Piastri conduce de la start la finiș. Ni se pare că e în fruntea grilei de ceva timp, dar nu uitați că în 2022 Piastri era încă pilot de teste la Alpine.

Să notăm că în acest sezon s-a descurcat de cele mai multe ori admirabil. În Olanda, au fost câteva scurte apariții ale ploii pe circuit. De asemenea, s-a rulat de trei ori în regim de Safety

Car. Oscar a avut de gestionat, așadar, patru starturi și niciodată nu a pierdut, nici măcar temporar, întâietatea.

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă

Învață repede

Abandonând cu doar 7 tururi înainte de finiș, Norris a avut, evident, un mare ghinion. Englezul nici nu reușește totuși să fructifice ocaziile pe care le are. Anul trecut a irosit o sumedenie de șanse, anul acesta la fel. De pildă, iată cum s-au petrecut lucrurile în primele sesiuni ale weekend-ului. Norris a dominat în fiecare dintre cele trei sesiuni de antrenamente și în primele două de calificări. Una dintre problemele lui Oscar era trecerea prin virajele 9 și 10. Acolo, Norris reușea constant să-i ia două zecimi pe fiecare tur rapid. Totuși, englezul nu a reușit să materializeze avantajul. Puteți citi aici o explicație detaliată a motivelor.

În Q3, Piastri a reușit pentru prima și singura oară să-l depășească pe Norris, bătând recordul pistei. În mod interesant, cei mai buni timpi ai celor doi au fost cei realizați la prima tentativă din Q3. S-a întâmplat pentru că vântul, care bate foarte puternic și-și schimbă des direcția la Zandvoort, s-a domolit tocmai atunci.

E adevărat, Oscar a cucerit cel de-al cincilea pole al carierei sale din F1 beneficiind și de rularea, pentru câteva secunde, în siajul lui Isack Hadjar. Probabil că, fără acest factor, cele 12 miimi de secundă care i-au despărțit, în Q3, pe piloții McLaren nu ar fi existat. Dar norocul îi ajută nu doar pe cei curajoși, ci și pe cei care se află în locul potrivit la momentul potrivit.

Piastri are niște calități care-l diferențiază: învață foarte rapid și nu-și ratează șansele. De pildă, spunea Karun Chandhok, în 2024 Norris a fost mai rapid în calificări decât Piastri pe trei circuite. Anume, la Imola, la Spielberg și la Zandvoort. Anul acesta, australianul a fost mai rapid pe primul și pe ultimul traseu. La Spielberg a fost foarte aproape de Norris.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Observator
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
9:38
Novak Djokovic a scris istorie la US Open 2025! Recordurile doborâte după calificarea în sferturi
9:31
Gigi Becali pregătește o schimbare surpriză în primul 11 de la FCSB. Jucătorul care e OUT: „Nicio realizare”
9:10
„Stilul lui Mourinho”. Cristi Chivu, taxat după înfrângerea cu Inter din Serie A. Nota primită
8:59
Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic
8:51
„Ca în curtea școlii”. Florin Tănase a răbufnit, după remiza cu CFR Cluj. Faza care l-a lăsat „mască”
8:44
Mihai Stoica, mesaj direct pentru Sebastian Colțescu. Ce i-a putut spune după controversele din CFR – FCSB 2-2
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali vrea să cumpere marca “Steaua”! Suma pe care e dispus să o plătească
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”