Un Monaco fără ziduri - Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Ungariei - Antena Sport

Un Monaco fără ziduri. Hungaroring-ul e comparat cu o pistă de karting, pentru lipsa liniilor drepte lungi, cu excepția celei de start-sosire, lungă de peste 900 de metri. Sunt multe viraje de viteză mică și medie. Există, de asemenea, și câteva viraje rapide. Aici este preferat un nivel ridicat de încărcare aerodinamică. În general, este un circuit pe care anvelopele din spate se uzează mai repede și unde tracțiunea e foarte importantă. Pirelli va aduce aici specificațiile C3 (hard), C4 (medium) și C5 (soft).

Un circuit dificil

Primul viraj e cel în care, în 1986, Nelson Piquet a reușit una dintre cele mai frumoase depășiri all-time din Formula 1, în fața lui Senna. Virajul a fost modificat în 2003, pentru favorizarea depășirilor. Împreună cu virajul al doilea, reprezintă singura zonă în care se poate, cât de cât, depăși. În rest, este un circuit care pune la încercare capacitățile piloților, chiar și rezistența fizică, dar nu e unul spectaculos. Aici s-au înregistrat însă multe rezultate-surpriză, printre care și primele victorii din carieră pentru Damon Hill, Alonso, Button, Kovalainen, Ocon și Piastri.

Dacă tot am adus vorba despre victoria lui Piastri de anul trecut, să observăm că, la numai un an de la acest prim triumf în F1, australianul e acum lider al clasamentului. Piastri are 16 puncte în fața colegului Norris. În 2024, Norris a fost chemat la standuri primul, deși era în urma lui Piastri, pentru a se apăra de un undercut al lui Hamilton, aflat pe poziția a treia. Englezul conducea cursa, dar i s-a cerut de la standuri să-l lase înainte pe Piastri, pentru restabilirea ordinii de drept. Norris s-a conformat, dar după 15 tururi, timp în care inginerul său de cursă, Will Joseph, a folosit tot arsenalul de persuasiune pentru a-l determina.

Cine poate pune McLaren sub presiune?

McLaren este, clar, marea favorită, dominând clasamentele. Upgrade-urile făcute în ultimul timp au funcționat. Monopostul MCL39 domină întrecerea într-un mod mai clar decât a făcut-o, anul trecut, MCL38.

Ferrari pare singura echipă capabilă să ofere, cât de cât, o replică. La Spa au obținut locul al treilea, prin Leclerc, iar Hamilton a făcut o cursă de recuperare foarte bună. Să ne reamintim că Lewis domină autoritar topul învingătorilor de la Hungaroring. Englezul a obținut, de-a lungul anilor, opt victorii pe circuitul maghiar și s-a clasat de nouă ori în pole-position. El deține și recordul pe tur, cu un timp de 1:16.627 realizat în 2020.