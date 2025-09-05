Un nou asalt în templul vitezei. Opinia lui Adrian Georgescu, înainte de MP al Italiei - Antena Sport

Monopostul McLaren este, în acest moment, mult mai rapid, per total, decât cele ale competitoarelor. Ați sesizat că, la Zandvoort, Max Verstappen, cu gume soft, nu reușea să se țină aproape de Norris și Piastri, deși aceștia aveau anvelope hard. Există o diferență, totuși. Dacă pista din Țările de Jos se potrivea însă de minune atuurilor monoposturilor MCL39, cea de la Monza nu le vine chiar mănușă. Cei de la Ferrari, de pildă, pot opune duminică o rezistență cel puțin onorabilă pe traseul lombard. Monopostul scuderiei, SF-25, are o tracțiune destul de bună la ieșirea din virajele strânse și dezvoltă viteze ridicate pe liniile drepte.
Leclerc a speculat o breșă
Anul trecut așa s-a întâmplat. Norris și Piastri, prea concentrați asupra unui ”duel fratricid”, au neglijat concurența. Leclerc a reușit să controleze foarte bine fenomenul de granulare, mai ales în timpul primelor tururi, și a intrat o singură dată la boxe. Piloții McLaren au fost de două ori și nu l-au mai putut ajunge pe monegasc, care s-a impus.
Granularea este un fenomen care duce la apariția unor modele neregulate pe talpa pneurilor, ca urmare a încălzirii excesive și a fricțiunilor. Apare mai ales când stratul de cauciuc de la suprafață are o temperatură prea mare și benzi se desprind, pentru a fi apoi rapid reînglobate în pneu. Apariția acestor găuri și protuberanțe, în modele asemănătoare glaspapier-ului, duce rapid la scăderea aderenței și a tracțiunii.
Aceleași specificații ca anul trecut
Duminică, la Monza, vor fi aproximativ 28 de grade Celsius, cu vreo 8 grade mai puțin decât în 2024. Nu sunt nici șanse de ploaie. Asfaltul nu este abraziv pe această pistă. Anul trecut, în primăvară, pista a fost reasfaltată și vibratoarele au fost înlocuite cu unele mai joase. Cum a trecut un an și temperatura anunțată e sensibil mai redusă, apariția granulării este mai puțin probabilă decât în 2024.
Gama anvelopelor este aceeași ca în 2024: C3 (Hard), C4 (Medium), C5 (Soft). DRS-ul are aici o influență minimă, căci mașinile sunt setate, în general, pentru viteză. Configurația pistei, cu trei linii drepte și un viraj larg, care se abordează cu mare viteză (Curva Grande), o cere. De aceea, echipele setează apăsări mici la sol și folosesc înclinații ale aripilor posterioare reduse. Mai ales Red Bull și Mercedes au pregătit, se pare, aripi spate cu înclinări mici. Ferrari va folosi una foarte asemănătoare cu cea de anul trecut. McLaren va aduce două variante de aripă posterioară.
Frânarea e foarte importantă
Stabilitatea la frânare și tracțiunea la ieșirea din viraje sunt esențiale, în special la șicane precum Prima Variante și Variante Ascari, unde piloții trebuie să reducă viteza foarte rapid. În Prima Variante, șicana de după linia de start-sosire, mașinile ajung la punctul de frânare la aproximativ 337 kilometri pe oră și sunt supuse unei decelerări instantanee de aproximativ 5g, pe măsură ce viteza lor ajunge la 89 kilometri pe oră. La acest capitol, la frânare, este
posibil ca piloții scuderiei să aibă unele probleme cu sistemul care le-a făcut probleme în trecut. Mai ales Hamilton are dificultăți la acest capitol, el fiind obișnuit din anii Mercedes cu sisteme fabricate de Carbon Industries, care acționează diferit față de cele produse de Brembo, de pe monoposturile Ferrari.
Reasfaltarea de anul trecut a redus în mare măsură denivelările. De asemenea, subvirarea, problema cronică a monoposturilor SF-25, nu prea își face prea des simțită prezența, cu excepția curbei Parabolica (redenumită după Michele Alboreto).
În prezent, Oscar Piastri e lider în clasament, având 34 de puncte înaintea colegului său de la McLaren, Lando Norris. Australianul va fi însă ușor dezavantajat, deoarece nu va participa la prima sesiune de antrenamente libere. El îi va ceda locul lui Alex Dunne în respectiva sesiune.
