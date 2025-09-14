Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg - Antena Sport

Închide meniul
Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 11:22

Jucătorii lui Bayern Munchen, după un gol marcat cu Hamburg / Profimedia

Bayern Munchen a obținut sâmbătă seara o victorie răsunătoare în fața lui Hamburg, la capătul unui meci în care bavarezii s-au impus cu 5-0. Nou-promovata este una dintre victimele preferate din ultimii 15 ani ale campioanei, mai ales când vine vorba de meciurile pe care trupa de pe Allianz Arena le dispută pe teren propriu.

În ultimele 10 întâlniri directe dintre cele două în care Bayern a fost gazdă, bavarezii au un golaveraj uluitor în favoarea lor.

Bayern Munchen, pe plus cu 53 de goluri în ultimele dueluri cu Hamburg

Odată cu victoria de pe Allianz Arena din etapa a treia din Bundesliga, jucătorii lui Vincent Kompany au “adâncit” și mai mult o rană din meciurile cu Hamburg. Bayern a ajuns la 10 victorii consecutive pe teren propriu în fața fostei câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din anul 1983.

În cazul în care dominația campioanei en-titre nu era de ajuns pentru Hamburg, golaverajul contribuie și el la umilințele administrate de Bayern în ultimii 15 ani. În precedentele 10 deplasări ale nou-promovatei pe Allianz Arena, bavarezii au înscris de 56 de ori și au primit doar trei goluri, un golaveraj de +53 halucinant.

Cea mai grea înfrângere pentru Hamburg din acești ani a venit pe 25 feburarie 2017, atunci când Bayern s-a impus cu 8-0. La polul opus, cel mai “blând” eșec a fost chiar cel care a deschis seria de 10, un 1-0 pentru bayern de pe 28 februarie 2010.

Ultimele 10 întâlniri dintre Bayern și Hamburg, cu Bayern gazdă:

  • 28.02.11: Bayern Munchen 1-0 Hamburg
  • 12.03.11: Bayern Munchen 6-0 Hamburg
  • 20.08.11: Bayern Munchen 5-0 Hamburg
  • 30.03.13: Bayern Munchen 9-2 Hamburg
  • 14.12.13: Bayern Munchen 3-1 Hamburg
  • 14.02.15: Bayern Munchen 8-0 Hamburg
  • 14.08.15: Bayern Munchen 5-0 Hamburg
  • 25.02.17: Bayern Munchen 8-0 Hamburg
  • 10.03.18: Bayern Munchen 6-0 Hamburg
  • 13.09.25: Bayern Munchen 5-0 Hamburg
