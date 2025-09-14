Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg - Antena Sport

Bayern Munchen a obținut sâmbătă seara o victorie răsunătoare în fața lui Hamburg, la capătul unui meci în care bavarezii s-au impus cu 5-0. Nou-promovata este una dintre victimele preferate din ultimii 15 ani ale campioanei, mai ales când vine vorba de meciurile pe care trupa de pe Allianz Arena le dispută pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultimele 10 întâlniri directe dintre cele două în care Bayern a fost gazdă, bavarezii au un golaveraj uluitor în favoarea lor.

Bayern Munchen, pe plus cu 53 de goluri în ultimele dueluri cu Hamburg

Odată cu victoria de pe Allianz Arena din etapa a treia din Bundesliga, jucătorii lui Vincent Kompany au “adâncit” și mai mult o rană din meciurile cu Hamburg. Bayern a ajuns la 10 victorii consecutive pe teren propriu în fața fostei câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din anul 1983.

𝑻𝑯𝑨𝑻 𝑾𝑰𝑵𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑭𝑬𝑬𝑳𝑰𝑵𝑮 🫂 pic.twitter.com/wOkOSezmyM

— FC Bayern (@FCBayernEN) September 14, 2025

În cazul în care dominația campioanei en-titre nu era de ajuns pentru Hamburg, golaverajul contribuie și el la umilințele administrate de Bayern în ultimii 15 ani. În precedentele 10 deplasări ale nou-promovatei pe Allianz Arena, bavarezii au înscris de 56 de ori și au primit doar trei goluri, un golaveraj de +53 halucinant.