Ancelotti a făcut marele anunţ despre Neymar înainte de Brazilia – Scoţia

Neymar este disponibil pentru al treilea meci al Braziliei din Grupa C a Cupei Mondiale, împotriva Scoţiei, joi, confruntare care va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la 01:00 nopatea, dar antrenorul Carlo Ancelotti a refuzat să spună dacă va juca un rol în confruntarea de pe stadionul din Miami, conform Reuters.

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Atacantul de 34 de ani a fost rechemat de italian pentru Cupa Mondială după aproape trei ani de absenţă de la Selecao, dar nu a jucat încă la turneul final din cauza unei accidentări la gambă.

Neymar este pregătit să joace pentru Brazilia în duelul cu Scoţia

”Neymar este disponibil”, a declarat Ancelotti reporterilor marţi. “A lucrat săptămâna aceasta şi poate fi disponibil pentru meci. Suntem foarte fericiţi că s-a întors pentru că, evident, cu calitatea sa, poate ajuta echipa. Am ajuns să-l cunosc foarte bine. A muncit foarte serios, încercând să se recupereze cât mai repede posibil. Sunt foarte mulţumit de el. Chiar dacă nu joacă, aduce experienţă, aduce cunoştinţe despre joc, îi ajută pe jucătorii mai tineri. Se descurcă foarte bine.”

Întrebat câte minute va primi Neymar, Ancelotti a glumit: ”Poate juca 90 de minute – mergând pe jos. Nu, este bine, a muncit foarte bine, s-a antrenat foarte bine.”

Carlo Ancelotti a făcut analiza evoluţiilor Braziliei

Brazilia, care a remizat cu Marocul (1-1) şi a învins Haiti (3-0) în primele două meciuri din Grupa C, va ajunge în 16-imi cu o victorie asupra scoţienilor, iar Ancelotti simte că jucătorii săi pot face cel mai bun joc de până acum.