Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?". Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano

“Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano

Andrei Nicolae Publicat: 4 noiembrie 2025, 12:57

Comentarii
Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano

Lionel Messi, în tricoul Argentinei / Profimedia

Lionel Messi a fost invitatul jurnalistului Fabrizio Romano în cadrul unui interviu-eveniment realizat de către jurnalistul italian. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea ca “La Pulga” să joace la Cupa Mondială din 2026, unde ar putea să apere alături de coechipierii săi titlul cucerit în Qatar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a vorbit din nou despre subiectul participării sale la turneul din America de Nord, după ce inițial a spus că nu știe sigur dacă va fi prezent la competiția care va fi transmisă exclusiv în Universul AntenaPLAY. Întrebat de Romano cum s-ar simți să aibă posibilitatea să își apere titlul chiar în țara în care locuiește în prezent, sud-americanul a vorbit despre importanța de a-și reprezența naționala.

Leo Messi: “Ar fi minunat să iau parte la alt Campionat Mondial”

Decarul echipei lui Scaloni a mai vorbit despre cât de complex urmează să fie turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, fără să dea însă detalii suplimentare privind participarea sa. Messi a mai declarat că ar fi grozav să ia parte la încă un Campionat Mondial, după ce a scris istorie alături de Argentina la cel din Qatar.

Păi, e mereu special, e cel mai frumos să joci pentru echipa națională în competițiile oficiale și mai presus de atât, în Cupa Mondială. Cred că va fi o Cupă Mondială specială, pentru că fiind în Statele United, cred că la nivel organizatoric pe lângă faptul că este o distanță mare, iar dacă va trebui să merg să joc în Canada sau Mexic, meciuri diferite… drumurile vor fi foarte lungi.

La nivel organizațional va fi ceva extraordinar. După cum ți-am zis, ar fi minunat să iau parte la alt Campionat Mondial și să apăr ultimul titlu mondial pe care am avut norocul să îl câștigăm… și să am posibilitatea să mai particip la încă unul“, a spus starul argentinian în cadrul interviului.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
Fanatik.ro
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
15:47
Horaţiu Feşnic şi Andrei Chivulete au fost delegaţi în cupele europene! Ce meciuri au primit
15:44
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
14:44
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB
14:25
VIDEOEliza Samara, debut cu dreptul la WTT Champions Frankfurt. Victorie în minimum de seturi pentru româncă
14:07
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului
13:50
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie