"Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?". Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Lionel Messi a fost invitatul jurnalistului Fabrizio Romano în cadrul unui interviu-eveniment realizat de către jurnalistul italian. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea ca “La Pulga” să joace la Cupa Mondială din 2026, unde ar putea să apere alături de coechipierii săi titlul cucerit în Qatar.

Messi a vorbit din nou despre subiectul participării sale la turneul din America de Nord, după ce inițial a spus că nu știe sigur dacă va fi prezent la competiția care va fi transmisă exclusiv în Universul AntenaPLAY. Întrebat de Romano cum s-ar simți să aibă posibilitatea să își apere titlul chiar în țara în care locuiește în prezent, sud-americanul a vorbit despre importanța de a-și reprezența naționala.

Leo Messi: “Ar fi minunat să iau parte la alt Campionat Mondial”

Decarul echipei lui Scaloni a mai vorbit despre cât de complex urmează să fie turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, fără să dea însă detalii suplimentare privind participarea sa. Messi a mai declarat că ar fi grozav să ia parte la încă un Campionat Mondial, după ce a scris istorie alături de Argentina la cel din Qatar.

“Păi, e mereu special, e cel mai frumos să joci pentru echipa națională în competițiile oficiale și mai presus de atât, în Cupa Mondială. Cred că va fi o Cupă Mondială specială, pentru că fiind în Statele United, cred că la nivel organizatoric pe lângă faptul că este o distanță mare, iar dacă va trebui să merg să joc în Canada sau Mexic, meciuri diferite… drumurile vor fi foarte lungi.

La nivel organizațional va fi ceva extraordinar. După cum ți-am zis, ar fi minunat să iau parte la alt Campionat Mondial și să apăr ultimul titlu mondial pe care am avut norocul să îl câștigăm… și să am posibilitatea să mai particip la încă unul“, a spus starul argentinian în cadrul interviului.