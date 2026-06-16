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Istorie! Premieră la Cupa Mondială din 1958 încoace în ziua șocului Spania – Capul Verde

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 8:28

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Istorie! Premieră la Cupa Mondială din 1958 încoace în ziua șocului Spania – Capul Verde

Lamine Yamal, în timpul meciului cu Insulele Capului Verde / Getty Images

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Ziua cu numărul 5 de la Cupa Mondială a fost marcată de meciuri interesante și mai mult decât atât, de rezultate extrem de surprinzătoare care au captat atenția publicului. După ultimul duel disputat noaptea între Iran și Noua Zeelandă, a fost atinsă o bornă uluitoare ce a mai fost realizată o singură dată, pe data de 15 iunie 1958.

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Spania – Capul Verde a fost cu siguranță primul șoc imens de la Cupa Mondială, ibericii nereușind să obțină cele trei puncte în fața insularilor. Cu toate acestea, nu doar partida din Atlanta a generat un rezultat surprinzător, ci și ce a urmat.

Zi de “X” la Cupa Mondială. Din 1958 nu s-a mai întâmplat așa ceva

Belgia a făcut egal cu Egipt într-un duel în care pornea ca favorita, iar Uruguay nu a reușit să învingă Arabia Saudită, care a mai produs o surpriză după ce acum patru ani învingea Argentina. În ultima partidă a zilei, Iran și Noua Zeelandă și-au împărțit punctele la Los Angeles în urma unui duel spectaculos.

Toate cele patru meciuri ale zilei disputate în Statele Unite ale Americii s-au încheiat la egalitate, o statistică ce inițial pare banală. Cu toate acestea, o singură dată în istoria World Cup s-a mai întâmplat să existe o zi în care să existe patru remize, mai exact pe 15 iunie 1958.

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Atunci, foaia rezultatelor a arătat în felul următor:

  • Germania de Vest – Irlanda de Nord 2-2
  • Paraguay – Iugoslavia 3-3
  • Suedia – Țara Galilor 0-0
  • Anglia – Austria 2-2

Spre deosebire de ziua de 15 iunie 2026 de la Cupa Mondială, la turneul disputat în Suedia acum 68 de ani au fost și mai multe meciuri care s-au disputat într-o zi. În schimb, la ediția din America de Nord interesant este că toate partidele s-au încheiat cu același verdict.

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