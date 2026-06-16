Istorie! Premieră la Cupa Mondială din 1958 încoace în ziua șocului Spania – Capul Verde

Ziua cu numărul 5 de la Cupa Mondială a fost marcată de meciuri interesante și mai mult decât atât, de rezultate extrem de surprinzătoare care au captat atenția publicului. După ultimul duel disputat noaptea între Iran și Noua Zeelandă, a fost atinsă o bornă uluitoare ce a mai fost realizată o singură dată, pe data de 15 iunie 1958.
Spania – Capul Verde a fost cu siguranță primul șoc imens de la Cupa Mondială, ibericii nereușind să obțină cele trei puncte în fața insularilor. Cu toate acestea, nu doar partida din Atlanta a generat un rezultat surprinzător, ci și ce a urmat.
Zi de “X” la Cupa Mondială. Din 1958 nu s-a mai întâmplat așa ceva
Belgia a făcut egal cu Egipt într-un duel în care pornea ca favorita, iar Uruguay nu a reușit să învingă Arabia Saudită, care a mai produs o surpriză după ce acum patru ani învingea Argentina. În ultima partidă a zilei, Iran și Noua Zeelandă și-au împărțit punctele la Los Angeles în urma unui duel spectaculos.
Toate cele patru meciuri ale zilei disputate în Statele Unite ale Americii s-au încheiat la egalitate, o statistică ce inițial pare banală. Cu toate acestea, o singură dată în istoria World Cup s-a mai întâmplat să existe o zi în care să existe patru remize, mai exact pe 15 iunie 1958.
Perfectly balanced, as all things should be ⚖️
For the first time since 15 June 1958, and just the second time in FIFA World Cup history, there have been four draws in a single day at the @FIFAWorldCup 🤝 pic.twitter.com/d8rZzJMjs9
— FIFA (@FIFAcom) June 16, 2026
Atunci, foaia rezultatelor a arătat în felul următor:
- Germania de Vest – Irlanda de Nord 2-2
- Paraguay – Iugoslavia 3-3
- Suedia – Țara Galilor 0-0
- Anglia – Austria 2-2
Spre deosebire de ziua de 15 iunie 2026 de la Cupa Mondială, la turneul disputat în Suedia acum 68 de ani au fost și mai multe meciuri care s-au disputat într-o zi. În schimb, la ediția din America de Nord interesant este că toate partidele s-au încheiat cu același verdict.
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