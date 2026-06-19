Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Etapa a doua a grupelor Cupei Mondiale continuă, iar Statele Unite intră din nou în acţiune, asta după un debut extraordinar, cu o victorie clară în prima rundă, 4-1, cu Paraguay. Americanii vor da acum piept cu o altă performeră, Australia, care a învins Turcia.

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Brazilia va încerca, contra celor din Haiti, să spele imaginea nu foarte bună lăsată la duelul cu Maroc, iar africanii intră şi ei în joc, contra reprezentativei din Scoţia.

Programul zilei a 9-a la Cupa Mondială 2026. Meciurile se văd pe Antena 1 şi AntenaPLAY

SUA – Australia – 22:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Scoţia – Maroc – 01:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Brazilia – Haiti – 03:30 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Turcia – Paraguay – 06:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Cel mai dezechilibrat duel dintre cele 4 de mai sus se anunţă a fi, cel puţin pe hârtie, cel din Brazilia şi Haiti. Sud-americanii au o revanţă de luat după ce au avut o evoluţie nu tocmai bună contra celor din Maroc.

Confruntarea dintre Turcia şi Paraguay se anunţă a fi pe viaţă şi pe moarte, asta pentru că oricare dintre cele două echipe care pierde îşi poate lua adio, în mare parte, de la şansele la calificare în faza eliminatorie.

Confirmă SUA prestaţia excelentă? Continuă Scoţia să fie o nucă tare?

Duelul dintre SUA şi Australia este unul care aduce faţă în faţă două dintre formaţiile care au fost la un nivel foarte bun în prima etapă şi care au 3 puncte în clasament, având nevoie, practic, de un egal pentru a fi într-o mare proporţie calificate în faza 16-milor.