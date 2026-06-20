Scandal uriaș în Turcia! Numele legendei „exilate”, afișat pe stadion la Mondial: „Cineva a plătit pentru asta”

Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial. După eșecul cu Australia (0-2) din prima etapă a grupelor, turcii au fost învinși și de Paraguay (0-1), deși au evoluat în superioritate numerică timp de o repriză.

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Fanii turci i-au cerut demisia selecționerului Vincenzo Montella, însă au avut și un alt motiv uriaș de supărare, în urma eșecului cu Paraguay.

Scandal uriaș în Turcia, după ce numele lui Hakan Șukur a fost afișat pe stadion la Mondial

Turcii s-au revoltat și după ce au observat că pe ecranele arenei din Santa Clara a apărut de mai multe ori numele lui Hakan Șukur. Fostul mare atacant turc, coleg cu Gică Hagi și Gică Popescu la Galatasaray, este „interzis” în țara sa natală.

„Cineva a plătit pentru ca pe tabela de marcaj, în timpul meciului, să apară un mesaj special de salut pentru Șukur. Numele său a apărut de mai multe ori pe ecran”, au notat cei de la sportal.rs.

Șukur este bănuit că face parte din organizația teroristă FETO, fiind expulzat din țară. De mai mulți ani, fostul atacant locuiește în Statele Unite ale Americii, iar numele său este interzis în Turcia. Acesta se ocupă cu taximetria și vânzarea de cărți, după ce a fost exilat de turci, pierzându-și întreaga avere acumulată în fotbal.