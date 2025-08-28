Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir! - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir!

Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir!

Publicat: 28 august 2025, 21:27

Comentarii
Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir!

Imagine din meciul Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir / Sport Pictures

Suporterii Universităţii Craiova au afişat, pe toată peluza, la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir, un mesaj trivial la adresa UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Supăraţi că nu au fost lăsaţi să afişeze scenografia pe care o pregătiseră la meciul retur cu Istanbul Başakşehir, fanii Universităţii Craiova au înjurat UEFA.

Fanii Universităţii Craiova au "comis-o": au înjurat UEFA!
Fanii Universităţii Craiova au “comis-o”: au înjurat UEFA!

Fanii Universităţii Craiova au înjurat UEFA!

27.884 de suporteri sunt în tribune la meciul Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, dintre care 27 turci.

Meciul decisiv al oltenilor lui Rădoi cu formaţia turcă se dispută cu casa închisă. La pauză, Universitatea Craiova o conducea pe Istanbul Başakşehir cu 2-1. În tur, oltenii s-au impus tot cu 2-1, astfel că, în acest moment, sunt foarte aproape de o calificare istorică în grupa principală Conference League.

Davie Selke a deschis scorul în returul de pe stadionul Ion Oblemenco, cu un şut deviat de Badelj, care l-a păcălit pe Isenko. Echipa lui Rădoi a întors spectaculos scorul. În minutul 9 a marcat Alex Cicâldău, care a înscris şi în tur. În minutul 27 Ştefan Baiaram, care era incert înaintea acestui meci, a marcat şi el.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Observator
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
22:29
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Jaqueline Cristian, după ora 22:45
22:25
Universitatea Craiova – Başakşehir 3-1! Oltenii lui Mirel Rădoi, calificare istorică în Conference League!
22:06
LIVE TEXTFCSB – Aberdeen 1-0. Darius Olaru a deschis scorul din penalty! Scoţienii sunt în 10 oameni
21:59
CFR Cluj – Hacken 1-0. Victorie doar de palmares pentru ardeleni! Ei sunt OUT din Conference League
21:55
Gigi Becali a oferit prima reacţie, chiar de la stadion, după ce a câştigat procesul de la TAS pentru Coman!
21:21
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 5 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”