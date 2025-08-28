Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir! - Antena Sport

Suporterii Universităţii Craiova au afişat, pe toată peluza, la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir, un mesaj trivial la adresa UEFA.

Supăraţi că nu au fost lăsaţi să afişeze scenografia pe care o pregătiseră la meciul retur cu Istanbul Başakşehir, fanii Universităţii Craiova au înjurat UEFA.

27.884 de suporteri sunt în tribune la meciul Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir, dintre care 27 turci.

Meciul decisiv al oltenilor lui Rădoi cu formaţia turcă se dispută cu casa închisă. La pauză, Universitatea Craiova o conducea pe Istanbul Başakşehir cu 2-1. În tur, oltenii s-au impus tot cu 2-1, astfel că, în acest moment, sunt foarte aproape de o calificare istorică în grupa principală Conference League.

Davie Selke a deschis scorul în returul de pe stadionul Ion Oblemenco, cu un şut deviat de Badelj, care l-a păcălit pe Isenko. Echipa lui Rădoi a întors spectaculos scorul. În minutul 9 a marcat Alex Cicâldău, care a înscris şi în tur. În minutul 27 Ştefan Baiaram, care era incert înaintea acestui meci, a marcat şi el.