Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu
VIDEO

Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu

Andrei Nicolae Publicat: 6 noiembrie 2025, 15:03

Comentarii
Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu

Campo de Vallecas, stadionul pe care evoluează jucătorii lui Rayo Vallecano / Profimedia

Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, urmează să o întâlnească în această seară în Conference League pe Lech Poznan, iar un videoclip postat de campioana en-titre din Polonia pe rețelele sociale a început să stârnească anumite controverse. Un reprezentant al clubului din centrul Europei apare prezentând vestiarul oaspeților pe care îl au la dispoziție alb-albaștrii pe Campo de Vallecas, iar condițiile nu sunt deloc demne de o echipă de cupă europeană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cabina destinată celor de la Lech Poznan pare să fie mai degrabă una improvizată decât pregătită cu atenție, așa cum notează și cei de la onefootball.com. În plus, starea în care se află camera pentru fizioterapie lasă de dorit, ținând cont că nici măcar nu există lumină de la bec în zona respectivă.

Condiții precare în vestiarul lui Lech Poznan

Potrivit sursei citate anterior, reprezentantul lui Lech Poznan prezintă condițiile din vestiarul dedicat lor pe un ton ironic, plâgându-se de condițiile oferite de echipa care se află într-unul dintre cele mai tari campionate din lume. În ceea ce privește capitolul ospitalitate, polonezii au pe un dulap un set de umerașe rupte care nu pot fi folosite, pe lângă cele care sunt agățate la fiecare scaun al jucătorului.

Încă un aspect care a stârnit intrigă din partea urmăritorilor a fost cel legat de prosoapele pe carele-au primit oaspeții. Fiecare prosop pare să aibă un model și o culoare diferită, un alt semn care dă dovadă că oficialii de la Rayo care s-au ocupat de aceste aspecte au făcut mai degrabă treabă de mântuială.

Reclamă
Reclamă

Videoclipul realizat de polonezi într-un mod ironic vrea arată cum sunt primiți oaspeții într-o țară cu un fotbal de top, la o echipă care este prezentă în cupele europene. Duelul dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan va avea loc astăzi de la ora 22:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Observator
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
15:00
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor
14:54
Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: “E o ţară cunoscută pentru asta”
14:35
UPDATELegendarul Daniele De Rossi, prezentat oficial la Genoa lui Dan Șucu: “Bun venit”
14:06
Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul”
13:28
Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar
12:38
Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Ne-am pregătit să facem asta”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență