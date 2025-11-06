Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu - Antena Sport

Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, urmează să o întâlnească în această seară în Conference League pe Lech Poznan, iar un videoclip postat de campioana en-titre din Polonia pe rețelele sociale a început să stârnească anumite controverse. Un reprezentant al clubului din centrul Europei apare prezentând vestiarul oaspeților pe care îl au la dispoziție alb-albaștrii pe Campo de Vallecas, iar condițiile nu sunt deloc demne de o echipă de cupă europeană.

Cabina destinată celor de la Lech Poznan pare să fie mai degrabă una improvizată decât pregătită cu atenție, așa cum notează și cei de la onefootball.com. În plus, starea în care se află camera pentru fizioterapie lasă de dorit, ținând cont că nici măcar nu există lumină de la bec în zona respectivă.

Condiții precare în vestiarul lui Lech Poznan

Potrivit sursei citate anterior, reprezentantul lui Lech Poznan prezintă condițiile din vestiarul dedicat lor pe un ton ironic, plâgându-se de condițiile oferite de echipa care se află într-unul dintre cele mai tari campionate din lume. În ceea ce privește capitolul ospitalitate, polonezii au pe un dulap un set de umerașe rupte care nu pot fi folosite, pe lângă cele care sunt agățate la fiecare scaun al jucătorului.

Încă un aspect care a stârnit intrigă din partea urmăritorilor a fost cel legat de prosoapele pe carele-au primit oaspeții. Fiecare prosop pare să aibă un model și o culoare diferită, un alt semn care dă dovadă că oficialii de la Rayo care s-au ocupat de aceste aspecte au făcut mai degrabă treabă de mântuială.

Szybki tour po naszej szatni 👀 pic.twitter.com/AbS0tQqRCG

