Mirel Rădoi și dilema dinaintea meciului din Conference League: „Doar la asta mă gândesc” - Antena Sport

Universitatea Craiova va debuta joi în faza principală a UEFA Conference League și va înfrunta Rakow Częstochowa, formație unde evoluează și românul Bogdan Racovițan.

Oltenii au reușit un parcurs de excepție în faza preliminariilor, acolo unde au eliminat formații precum FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașakșehir.

„Curaj” – cuvântul de ordine în tabăra Universității Craiova

După un parcurs aproape perfect în campionatul intern, Universitatea Craiova este pregătită de primul meci din grupa principală a UEFA Conference League. Rakow Częstochowa este prima adversară a oltenilor, o grupare cu un lot net superior valoric față de al liderului din Liga 1.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a vorbit despre forța polonezilor, dar și despre care ar trebui să fie prioritățile echipei sale la acest joc.

„Ne așteaptă debutul după zeci de ani în cupele europene. Întâlnim un adversar organizat și mai bun decât noi în dueluri, dar ca orice echipă au și ei momente slabe și puncte slabe. Sperăm să profităm de ele. Cuvântul de bază pentru noi e curaj.