Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important - Antena Sport

Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 16:45

Pavlo Isenko, Universitatea Craiova / Profimedia

Universitatea Craiova a obținut un singur punct după primele două jocuri din faza principală a UEFA Conference League, dar asta nu înseamnă că oltenii nu au impresionat, cel puțin pe plan individual.

Pavlo Isenko, portarul ucrainean adus chiar în perioada de transferuri din vară, a avut evoluții excelente între buturi și este al doilea într-un top select al celor de la UEFA.

Pavlo Isenko, evoluții fantastice în UEFA Conference League

Fără Pavlo Isenko în poartă, cel mai probabil Universitatea Craiova nu ar fi avut nici măcar un punct după primele două partide din UEFA Conference League. Poreclit „Duckadam al Ucrainei”, portarul a avut evoluții de excepție în acest sezon.

Asta s-a văzut inclusiv în competițiile europene, acolo unde a limitat un posibil dezastru pe terenul celor de la Rakow, el contribuind prin paradele sale și la primul punct obținut de olteni, după 1-1 cu Noah.

După primele două etape din Conference League, Isenko are nu mai puțin de 12 intervenții, fiind al doilea în acest clasament, după Dominik Takac, portarul celor de la Slovan Bratislava (cu 13 intervenții).

  • 22 de ani are Pavlo Isenko
  • 900.000 de euro este cota de piață a portarului
