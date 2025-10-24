Reacția lui Andrei Rațiu, după ce a marcat în minutul 90+13 pentru Rayo Vallecano: "Asta facem mereu" - Antena Sport

Andrei Rațiu a acordat o scurtă reacție în fața jurnaliștilor, după ce a smuls un punct pentru Rayo Vallecano în duelul din Conference League cu suedezii de la Hacken. Fundașul naționalei a marcat de la punctul cu var în minutul 90+13, atunci când nordicii conduceau cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrat pe finalul partidei, Rațiu a vorbit despre mentalitatea de câștigători pe care o au el și coechipierii săi, dar și despre ce a simțit în momentul executării loviturii de la 11 metri. În plus, românul le-a mulțumit și suporterilor care au venit să susțină echipa din Spania până în Suedia.

Andrei Rațiu: “Credem până la final”

În minutul 90+10 al partidei dintre iberici și Hacken, Rayo a cerut un penalty, iar după analiza VAR, arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Cu sânge rece, Andrei Rațiu a marcat și a obținut un punct nesperat pentru echipa sa.

“Asta facem mereu, credem până la final. A fost un meci dificil. Trebuie să intrăm mereu cu o mentalitate de câștigători. Am avut încredere în mine la penalty. Vreau să le mulțumesc fanilor pentru efortul depus, ei sunt mereu încurajarea de care avem nevoie“, a spus Rațiu, potrivit digisport.ro.

Potrivit statisticienilor de la Opta, golul marcat de Andrei Rațiu este și cel mai târziu marcat într-o competiție europeană din 2009 încoace. Hacken, formația învinsă de Rayo Vallecano, este cea care a provocat demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, după succesul din preliminariile Conference League cu scorul de 7-2.