Când are loc tragerea la sorți a grupelor Cupei României. Cum arată cele trei urne valorice - Antena Sport

Casa Fotbalului va găzdui vineri, 26 septembrie, tragerea la sorți pentru grupele Cupei României. Evenimentul va fi organizat în sala ”Nicolae Dobrin”, iar în afara reprezentanților cluburilor care participă în competiție vor fi și trei invitați speciali.
Prezenți alături de naționala României la Campionatul European din 2016, Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje vor activa în cadrul tragerii la sorți.
Toate detaliile despre tragerea la sorți a grupelor Cupei României
Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României Betano propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cel mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câştigătoare în runda play-off-ului.
Evenimentul a fost programat la Casa Fotbalului și va avea loc vineri, 26 septembrie, începând cu ora 16. Tragerea la sorți va fi efectuată de Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje, foști componenți ai naționalei României.
Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei României
URNA 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid 1923, Dinamo 1948, AFC Hermannstadt, Oţelul Galaţi
URNA 2: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanţa, AFC Botoşani, Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Campionii FC Argeş, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus Bucureşti
URNA 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăviţa, CS Gloria Bistriţa, CS Sporting Lieşti, CS Dinamo Bucureşti, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj
Cum se va face tragerea la sorți pentru grupele Cupei României
Echipele participante în această etapă vor fi distribuite, prin tragere la sorţi, în 4 grupe a câte 6 echipe, în felul următor:
– două echipe din urna valorică 1
– două echipe din urna valorică 2
– două echipe din urna valorică 3
Pentru fiecare grupă în parte, primei echipe extrase din urna valorică 1, respectiv 2 i se va atribui denumirea generică „1a”, respectiv „2a”, iar cea de-a două extrasă va primi denumirea de „1b” şi „2b”. În acelaşi timp, echipele din urna valorică 3, care vor fi repartizate în grupe prin tragere la sorţi după ce vor fi împerecheate două câte două pe criterii geografice, vor primi denumirea generică „3a” şi „3b”. Împerecherea pentru echipele din urna 3 este următoarea: CSM Slatina & CSC Dumbrăviţa, Metalul Buzău & CS Sporting Lieşti, Concordia Chiajna & CS Dinamo Bucureşti, CS Gloria Bistriţa & CS Sănătatea Servicii Publice Cluj.
Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 şi un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante, conform următorului ţintar:
Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a;
Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b
Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b;
*Partidele se vor disputa pe terenul formaţiei mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formaţiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.
Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu menţiunea că echipele câştigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câştigătoarele sferturilor de finală 1 şi 3 vor fi gazde, scrie news.ro.
Program Cupa României
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026.
