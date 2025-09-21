Când are loc tragerea la sorți a grupelor Cupei României. Cum arată cele trei urne valorice - Antena Sport

– două echipe din urna valorică 1

– două echipe din urna valorică 2

– două echipe din urna valorică 3

Pentru fiecare grupă în parte, primei echipe extrase din urna valorică 1, respectiv 2 i se va atribui denumirea generică „1a”, respectiv „2a”, iar cea de-a două extrasă va primi denumirea de „1b” şi „2b”. În acelaşi timp, echipele din urna valorică 3, care vor fi repartizate în grupe prin tragere la sorţi după ce vor fi împerecheate două câte două pe criterii geografice, vor primi denumirea generică „3a” şi „3b”. Împerecherea pentru echipele din urna 3 este următoarea: CSM Slatina & CSC Dumbrăviţa, Metalul Buzău & CS Sporting Lieşti, Concordia Chiajna & CS Dinamo Bucureşti, CS Gloria Bistriţa & CS Sănătatea Servicii Publice Cluj.

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 şi un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei relevante, conform următorului ţintar:

Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a;

Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b;

*Partidele se vor disputa pe terenul formaţiei mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formaţiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu menţiunea că echipele câştigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câştigătoarele sferturilor de finală 1 şi 3 vor fi gazde, scrie news.ro.

Program Cupa României