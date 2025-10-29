Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator - Antena Sport

Echipa sub 16 ani a celor de la Farul Constanța a început cu dreptul în Cupa Elitelor și a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 7-0.
Fiului unui fost jucător de la Steaua și Rapid București a marcat un gol fantastic, cum doar Lionel Messi reușea în perioada când îmbrăca tricoul celor de la Barcelona.
Fiul lui Sabin Ilie, gol fantastic în Farul U16 – Unirea Slobozia U16
Formația sub 16 ani a Farului a jucat pe 28 octombrie în comapnia celor de la Unirea Slobozia, în prima etapă din Cupa Elitelor 2025/2026. Gruparea de la malul mării a făcut spectacol și s-a impus cu scorul de 7-0.
Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie (fost jucător la Steaua și Rapid București), a marcat un gol în stilul lui Lionel Messi, după ce a driblat trei adversari.
Acesta a primit mingea la aproximativ 25 de metri de poartă și a driblat tot ce i-a stat în cale. Finalizarea a fost, de asemenea, una de efect. Puștiul poate evolua în flancul stâng al liniei ofensive, dar și pe postul de atacant central.
- Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-0. Rezultat uluitor la pauză în Bănie!
- Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”
- Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”
- Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
- “Niciun gol în meciul din Cupa Ținutului Secuiesc”. Reacția presei din Ungaria, după Csikszereda – Sepsi