Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator - Antena Sport

Echipa sub 16 ani a celor de la Farul Constanța a început cu dreptul în Cupa Elitelor și a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 7-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiului unui fost jucător de la Steaua și Rapid București a marcat un gol fantastic, cum doar Lionel Messi reușea în perioada când îmbrăca tricoul celor de la Barcelona.

Fiul lui Sabin Ilie, gol fantastic în Farul U16 – Unirea Slobozia U16

Formația sub 16 ani a Farului a jucat pe 28 octombrie în comapnia celor de la Unirea Slobozia, în prima etapă din Cupa Elitelor 2025/2026. Gruparea de la malul mării a făcut spectacol și s-a impus cu scorul de 7-0.

Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie (fost jucător la Steaua și Rapid București), a marcat un gol în stilul lui Lionel Messi, după ce a driblat trei adversari.

Acesta a primit mingea la aproximativ 25 de metri de poartă și a driblat tot ce i-a stat în cale. Finalizarea a fost, de asemenea, una de efect. Puștiul poate evolua în flancul stâng al liniei ofensive, dar și pe postul de atacant central.