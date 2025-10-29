Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”

Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 16:15

Comentarii
Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru virușii verzi”

Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova / Colaj Antena Sport

Sănătatea Cluj se află astăzi în fața unui meci istoric, aceștia urmând să înfrunte de la ora 18:30 Universitatea Craiova, în grupele Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul va avea o miză dublă pentru jucătorii lui Vasile Miriuță, asta pentru că patronul îi va stimula financiar, în speranța obținerii chiar și a unei victorii în fața oltenilor.

Patronul de la Sănătatea Cluj, gata să scoată bani din buzunar

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova va fi un meci cu adevărat istoric pentru formația ardeleană, asta pentru că patronul în vârstă de 61 de ani va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe ”Ion Oblemenco”.

Aurelian Ghișa este apt din punct de vedere fizic pentru acest joc, iar Vasile Miriuță a transmis că îi va acorda câteva minute pe final. Mai mult decât atât, patronul a promis și niște prime pe măsură, dacă echipa sa va reuși să producă surpriza.

Concret, acesta va oferi prime în valoare de 500 de euro pentru fiecare jucător în parte, dacă Sănătatea Cluj va obține trei puncte în confruntarea cu formația lui Mirel Rădoi.

Reclamă
Reclamă

„Le-am promis băieților o primă de 500 de euro. Media salarială e undeva la 1.500-2.000 de lei. Tot ce se întoarce din participarea în Cupa României din punct de vedere financiar va ajunge la echipă”, a declarat acesta, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
15:49
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă
15:21
Dinamo şi Rapid, sancţionate de Comisia de Disciplină după incidentele din derby. FCSB a fost şi ea amendată
15:10
Inter – Fiorentina LIVE TEXT (21:45). Echipa lui Cristi Chivu ţinteşte victoria după eşecul cu Napoli
14:54
Finala Stelei de Cupa Campionilor, ștearsă complet pe aplicația UEFA. Haos total și pe site
14:52
Vinicius şi-a cerut scuze după criza de nervi avută în El Clasico. Xabi Alonso, “uitat” de starul lui Real Madrid
14:39
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova (18:30) şi Gloria Bistriţa – FCSB (21:00) LIVE TEXT, în grupele Cupei României
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”