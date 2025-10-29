Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi” - Antena Sport

Sănătatea Cluj se află astăzi în fața unui meci istoric, aceștia urmând să înfrunte de la ora 18:30 Universitatea Craiova, în grupele Cupei României.

Jocul va avea o miză dublă pentru jucătorii lui Vasile Miriuță, asta pentru că patronul îi va stimula financiar, în speranța obținerii chiar și a unei victorii în fața oltenilor.

Patronul de la Sănătatea Cluj, gata să scoată bani din buzunar

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova va fi un meci cu adevărat istoric pentru formația ardeleană, asta pentru că patronul în vârstă de 61 de ani va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe ”Ion Oblemenco”.

Aurelian Ghișa este apt din punct de vedere fizic pentru acest joc, iar Vasile Miriuță a transmis că îi va acorda câteva minute pe final. Mai mult decât atât, patronul a promis și niște prime pe măsură, dacă echipa sa va reuși să producă surpriza.

Concret, acesta va oferi prime în valoare de 500 de euro pentru fiecare jucător în parte, dacă Sănătatea Cluj va obține trei puncte în confruntarea cu formația lui Mirel Rădoi.