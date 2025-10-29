Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: "Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât" - Antena Sport

Metalul Buzău a pierdut meciul de pe teren propriu cu U Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-2. Formaţia din liga secundă a condus cu 1-0, graţie golului marcat de Valentin Dumitrache din penalty, în prelungirile primei reprize.

În repriza a doua, echipa lui Cristiano Bergodi a reuşit să întoarcă rezultatul. În minutul 51, Atanas Trică a restabilit egalitatea, după care Quadri Taiwo a marcat golul victoriei, în minutul 90+1.

Valentin Stan a răbufnit după Metalul Buzău – U Cluj 1-2: “Atitudine sfidătoare”

Valentin Stan, antrenorul celor de la Metalul Buzău, a fost un car de nervi după fluierul final. Tehnicianul de 46 de ani l-a pus la zid pe arbitrul Vlad Baban, dar şi pe asistentul Daniel Vlase. El a cerut un penalty la faza din minutul 32, la 0-0, atunci când mingea a căzut pe mâna lui Miguel Silva:

“Vreau să remarc faptul că am avut un penalty absolut evident. De la bancă de la noi s-a văzut. Nu știu cum tușierul nu a putut să vadă așa ceva. Este greu să înțelegi cum tușierul nu a putut să vadă un henț la fundașul stânga apropiat de el. Nu era un grup de jucători care să-i afecteze vizibilitatea.

Am făcut performanța să iau doar galben. De fiecare dată am fost arbitrat de Vlad Băban doar roșu am luat. Este foarte greu să vorbești cu dumnealui. Cred că este certat, nu vorbește cu cei de la Liga a 2-a și a 3-a. Are o atitudine de, pur și simplu, îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât.