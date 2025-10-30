"Suntem chiar mai iubiţi în ţară". Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României - Antena Sport

Florin Tănase a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Gloria Bistriţa, în prima etapă a grupelor Cupei României. Decarul campioanei a subliniat primirea de care au avut parte campionii, mărturisind că echipa este mult mai iubită în ţară.
Florin Tănase a fost rezervă în duelul din Cupă, fiind trimis în teren în minutul 62, atunci când i-a luat locul lui Darius Olaru.
Florin Tănase, prima reacţie după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3
Florin Tănase a declarat că FCSB era “obligată” să câştige partida din Cupa României. Mijlocaşul i-a lăudat şi pe cei de la Gloria Bistriţa şi a transmis că au practicat un fotbalul agresiv.
Campioana ţinteşte acum victoria şi în duelul de campionat. Roş-albaştrii se vor duela sâmbătă cu U Cluj, în deplasare, în etapa a 15-a din Liga 1.
“Trei puncte importante, eram obligați să câștigăm. E bine că am obținut cele 3 puncte și acum ne focusăm pe meciul de campionat. (Cei de la Bistriţa au fost agresvi?) Nu, nu. Au făcut un meci foarte bun, îi felicităm. Au dat totul. Nu i-am simțit agresivi, au jucat cum se joacă fotbal.
E clar că gazonul nu a fost în cea mai bună stare, dar am jucat și pe terenuri mai rele. E clar că oamenii erau dornici să aibă parte de un meci în nocturnă. Dar am fost și noi adversarii, era clar că se umple stadionul. Merită, sunt iubitori de fotbal și merită echipă în prima ligă.
(Vă simțiți la fel de iubiți în țară precum în București?) Da, chiar mai iubiți”, a declarat Florin Tănase, după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3, conform gsp.ro.
