"Suntem chiar mai iubiţi în ţară". Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României - Antena Sport

Florin Tănase a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Gloria Bistriţa, în prima etapă a grupelor Cupei României. Decarul campioanei a subliniat primirea de care au avut parte campionii, mărturisind că echipa este mult mai iubită în ţară.

Florin Tănase a fost rezervă în duelul din Cupă, fiind trimis în teren în minutul 62, atunci când i-a luat locul lui Darius Olaru.

Florin Tănase, prima reacţie după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3

Florin Tănase a declarat că FCSB era “obligată” să câştige partida din Cupa României. Mijlocaşul i-a lăudat şi pe cei de la Gloria Bistriţa şi a transmis că au practicat un fotbalul agresiv.

Campioana ţinteşte acum victoria şi în duelul de campionat. Roş-albaştrii se vor duela sâmbătă cu U Cluj, în deplasare, în etapa a 15-a din Liga 1.

“Trei puncte importante, eram obligați să câștigăm. E bine că am obținut cele 3 puncte și acum ne focusăm pe meciul de campionat. (Cei de la Bistriţa au fost agresvi?) Nu, nu. Au făcut un meci foarte bun, îi felicităm. Au dat totul. Nu i-am simțit agresivi, au jucat cum se joacă fotbal.