Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Suntem chiar mai iubiţi în ţară". Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | “Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României

“Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României

Publicat: 30 octombrie 2025, 9:02

Comentarii
Suntem chiar mai iubiţi în ţară. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României

Florin Tănase, în Gloria Bistriţa - FCSB 1-3/ Sport Pictures

Florin Tănase a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Gloria Bistriţa, în prima etapă a grupelor Cupei României. Decarul campioanei a subliniat primirea de care au avut parte campionii, mărturisind că echipa este mult mai iubită în ţară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a fost rezervă în duelul din Cupă, fiind trimis în teren în minutul 62, atunci când i-a luat locul lui Darius Olaru.

Florin Tănase, prima reacţie după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3

Florin Tănase a declarat că FCSB era “obligată” să câştige partida din Cupa României. Mijlocaşul i-a lăudat şi pe cei de la Gloria Bistriţa şi a transmis că au practicat un fotbalul agresiv.

Campioana ţinteşte acum victoria şi în duelul de campionat. Roş-albaştrii se vor duela sâmbătă cu U Cluj, în deplasare, în etapa a 15-a din Liga 1.

Trei puncte importante, eram obligați să câștigăm. E bine că am obținut cele 3 puncte și acum ne focusăm pe meciul de campionat. (Cei de la Bistriţa au fost agresvi?) Nu, nu. Au făcut un meci foarte bun, îi felicităm. Au dat totul. Nu i-am simțit agresivi, au jucat cum se joacă fotbal.

Reclamă
Reclamă

E clar că gazonul nu a fost în cea mai bună stare, dar am jucat și pe terenuri mai rele. E clar că oamenii erau dornici să aibă parte de un meci în nocturnă. Dar am fost și noi adversarii, era clar că se umple stadionul. Merită, sunt iubitori de fotbal și merită echipă în prima ligă.

(Vă simțiți la fel de iubiți în țară precum în București?) Da, chiar mai iubiți”, a declarat Florin Tănase, după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3, conform gsp.ro.

CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 aniCALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
11:51
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
11:42
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
11:26
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”
11:25
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
11:06
Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi
10:29
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”