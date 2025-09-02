Alex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: "Chiar nu mă aşteptam" - Antena Sport

Alex Mitriţă a mărturisit că nu se aştepta să fie primit atât de bine de colegi, la Zhejiang. Jucătorul naţionalei s-a adaptat rapid în noua ţară în care evoluează, China.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mitriţă a recunoscut că a luat greu această decizie, de a merge în China, având în vedere că va sta departe de familie o perioadă mai lungă, dar lucrurile s-au aşezat pentru el.

Alex Mitriţă, despre transferul în China: “Aveam o mică teamă”

“(n.r: Ce faci tu acum, cum eşti? Te-ai adaptat?) Da, sunt foarte bine. Sunt foarte mulţumit de tot ce se întâmplă acolo. De cum m-au primit, chiar nu mă aşteptam! Sunt foarte-foarte fericit că am făcut această alegere.

(n.r: A fost greu să iei această decizie?) Aveam o mică teamă, fiind distanţa mare. Ştiam că o să fiu fără familie pentru mai mult timp. Pentru mine şi pentru familia mea am luat cea mai bună decizie.

(n.r. Tu te-ai adaptat acolo, eşti ok?) Sunt foarte bine din toate punctele de vedere. Chiar nu mă aşteptam să fiu atât de fericit, să mă adaptez aşa repede. Această adaptare a venit cu sprijinul colegilor, conducerii şi chiar sunt bine.