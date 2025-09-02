Alex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: "Chiar nu mă aşteptam" - Antena Sport

Alex Mitriţă a mărturisit că nu se aştepta să fie primit atât de bine de colegi, la Zhejiang. Jucătorul naţionalei s-a adaptat rapid în noua ţară în care evoluează, China.
Mitriţă a recunoscut că a luat greu această decizie, de a merge în China, având în vedere că va sta departe de familie o perioadă mai lungă, dar lucrurile s-au aşezat pentru el.
Alex Mitriţă, despre transferul în China: “Aveam o mică teamă”
“(n.r: Ce faci tu acum, cum eşti? Te-ai adaptat?) Da, sunt foarte bine. Sunt foarte mulţumit de tot ce se întâmplă acolo. De cum m-au primit, chiar nu mă aşteptam! Sunt foarte-foarte fericit că am făcut această alegere.
(n.r: A fost greu să iei această decizie?) Aveam o mică teamă, fiind distanţa mare. Ştiam că o să fiu fără familie pentru mai mult timp. Pentru mine şi pentru familia mea am luat cea mai bună decizie.
(n.r. Tu te-ai adaptat acolo, eşti ok?) Sunt foarte bine din toate punctele de vedere. Chiar nu mă aşteptam să fiu atât de fericit, să mă adaptez aşa repede. Această adaptare a venit cu sprijinul colegilor, conducerii şi chiar sunt bine.
(n.r. E diferit fotbalul acolo?) E un fotbal ofensiv, cu jucători foarte buni, cu echipe foarte bune. Acum e o perioadă mai grea pentru că este foarte cald, dar ne luptăm la fiecare meci să ajungem cât mai sus în clasament”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.
Mitriţă a transmis anterior că şi partida cu Canada este foarte importantă, iar el şi colegii săi tratează şi acest meci ca pe unul oficial. Toate partidele disputate de echipa naţională contează în clasamentul FIFA, inclusiv cele amicale.