Alex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: "Chiar nu mă aşteptam" - Antena Sport

EXCLUSIV

Publicat: 2 septembrie 2025, 0:32

Alex Mitriţă, într-un interviu pentru AntenaSport

Alex Mitriţă a mărturisit că nu se aştepta să fie primit atât de bine de colegi, la Zhejiang. Jucătorul naţionalei s-a adaptat rapid în noua ţară în care evoluează, China.

Mitriţă a recunoscut că a luat greu această decizie, de a merge în China, având în vedere că va sta departe de familie o perioadă mai lungă, dar lucrurile s-au aşezat pentru el.

Alex Mitriţă, despre transferul în China: “Aveam o mică teamă”

(n.r: Ce faci tu acum, cum eşti? Te-ai adaptat?) Da, sunt foarte bine. Sunt foarte mulţumit de tot ce se întâmplă acolo. De cum m-au primit, chiar nu mă aşteptam! Sunt foarte-foarte fericit că am făcut această alegere.

(n.r: A fost greu să iei această decizie?) Aveam o mică teamă, fiind distanţa mare. Ştiam că o să fiu fără familie pentru mai mult timp. Pentru mine şi pentru familia mea am luat cea mai bună decizie.

(n.r. Tu te-ai adaptat acolo, eşti ok?) Sunt foarte bine din toate punctele de vedere. Chiar nu mă aşteptam să fiu atât de fericit, să mă adaptez aşa repede. Această adaptare a venit cu sprijinul colegilor, conducerii şi chiar sunt bine.

(n.r. E diferit fotbalul acolo?) E un fotbal ofensiv, cu jucători foarte buni, cu echipe foarte bune. Acum e o perioadă mai grea pentru că este foarte cald, dar ne luptăm la fiecare meci să ajungem cât mai sus în clasament”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Pentru Alex Mitriţă şi echipa naţională urmează meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mitriţă a transmis anterior că şi partida cu Canada este foarte importantă, iar el şi colegii săi tratează şi acest meci ca pe unul oficial. Toate partidele disputate de echipa naţională contează în clasamentul FIFA, inclusiv cele amicale.

Alex Mitriţă are cifre formidabile la Zhejiang. În 9 partide în care a evoluat în prima ligă chineză, Mitriţă a înscris 7 goluri şi a dat 4 pase decisive. Echipa lui Mitriţă, Zhejiang, este pe locul 6 în prima ligă chineză, după 23 de etape, cu 34 de puncte. Liderul Chengdu Rongcheng are 50 de puncte.

Lotul României pentru partidele cu Canada şi Cipru

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Canada şi Cipru, dar, în urma accidentării lui Daniel Bîrligea, va avea la dispoziţie 25 de fotbaliști pentru cele două partide. Lucescu a decis să nu convoace pe nimeni în locul lui Bîrligea.

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

