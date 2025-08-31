Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România - Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România - Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important"

Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important"
Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important"

Publicat: 31 august 2025, 15:06

Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: Trebuie să câştigăm, e un meci important

Alex Mitriţă, într-un interviu pentru AntenaSport

Alex Mitriţă le-a transmis un mesaj de luptă colegilor săi de la naţională înaintea amicalului cu Canada. România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alex Mitriţă a spus că de-abia aştepta să revină la echipa naţională. El este nerăbdător să dea totul pentru tricolor.

Alex Mitriţă, înainte de România – Canada: “Trebuie să intrăm pe teren să câştigăm”

“(n.r: Bănuiesc că aşteptaţi cu nerăbdare această reunire) Da, vă daţi seama. Mereu, când venim la echipa naţională, venim cu sufletul.

Ne dorim să treacă timpul, să fim aici, să luptăm pentru acest obiectiv (n.r: calificarea la Campionatul Mondial).

(n.r: Ce înseamnă amicalul cu Canada?) Trebuie să luăm amicalul ăsta ca un meci oficial. E un meci important pentru noi. După aceea urmează meciul cu Cipru, care e foarte important. Fiecare meci, că e amical, că e oficial trebuie să îl tratăm ca atare.

Trebuie să intrăm pe teren să câştigăm. Acesta este obiectivul. Trebuie să ne dorim victoria la fiecare meci, indiferent de adversar”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux”, cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută pe Arena Naţională.

După amicalul cu Canada, România va juca în deplasare, cu Cipru. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Pe contul de Facebook al echipei naţionalei, au apărut imagini cu sosirea lui Alex Dobre, Andrei Borza şi Alex Mitriţă la Mogoşoaia. Andrei Borza a fost convocat în premieră la echipa naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Lotul României pentru partidele cu Canada şi Cipru

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

