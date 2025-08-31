Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România - Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important" - Antena Sport

Alex Mitriţă le-a transmis un mesaj de luptă colegilor săi de la naţională înaintea amicalului cu Canada. România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Alex Mitriţă a spus că de-abia aştepta să revină la echipa naţională. El este nerăbdător să dea totul pentru tricolor.
Alex Mitriţă, înainte de România – Canada: “Trebuie să intrăm pe teren să câştigăm”
“(n.r: Bănuiesc că aşteptaţi cu nerăbdare această reunire) Da, vă daţi seama. Mereu, când venim la echipa naţională, venim cu sufletul.
Ne dorim să treacă timpul, să fim aici, să luptăm pentru acest obiectiv (n.r: calificarea la Campionatul Mondial).
(n.r: Ce înseamnă amicalul cu Canada?) Trebuie să luăm amicalul ăsta ca un meci oficial. E un meci important pentru noi. După aceea urmează meciul cu Cipru, care e foarte important. Fiecare meci, că e amical, că e oficial trebuie să îl tratăm ca atare.
Trebuie să intrăm pe teren să câştigăm. Acesta este obiectivul. Trebuie să ne dorim victoria la fiecare meci, indiferent de adversar”, a declarat Alex Mitriţă în exclusivitate pentru AntenaSport.
Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical “de lux”, cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută pe Arena Naţională.
După amicalul cu Canada, România va juca în deplasare, cu Cipru. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.