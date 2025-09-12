"Ar trebui Lucescu să-şi dea demisia?" Giovanni Becali a dat răspunsul: "Eu la 80 de ani asta aş face" - Antena Sport

Giovanni Becali a fost întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să-şi dea demisia de la naţională şi a oferit un răspuns ferm. Impresarul a analizat situaţia lui “Il Luce”, după ce România a remizat cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile World Cup 2026.

Mircea Lucescu a avut o şedinţă cu Răzvan Burleanu, la sediul FRF, iar cele două părţi au ajuns la o înţelegere în privinţa continuării selecţionerului, ajuns la 80 de ani, la naţională.

Giovanni Becali, despre situaţia lui Mircea Lucescu la echipa naţională

Giovanni Becali, în vârstă de 71 de ani, a declarat că el la împlinirea vârstei de 80 de ani s-ar retrage din orice activitate. Totuşi, impresarul consideră că Mircea Lucescu nu ar fi putut fi dat afară de la naţională, ţinând cont că România mare are şanse să se califice la Campionatul Mondial, prin intermediul barajului care se va disputa în martie.

“(n.r. Ar trebui Mircea Lucescu să-și dea demisia?) Asta știe numai el. Eu, la 80 de ani, când voi face 80 de ani, mai am, slavă Domnului. La 80 de ani mă retrag din orice activitate.

Eu, când fac 80 de ani, fac o sărbătoare ca o nuntă. Am făcut contract cu șeful meu de Sus și când ba aveam operații, ba altceva… Am zis că eu nu sunt calic, vreau 80 de ani, dar să-i trăiesc bine. Nu știu dacă ar trebui să se retragă. Eu ți-am spus ce aș face eu la 80 de ani. Are o situație financiară bună, are o soție care e lângă el tot timpul. Are nepoți, are strănepoți, cred că și nepoții lui au copii. Dar nu pot să vorbesc eu despre viața unui alt om. Asta e.