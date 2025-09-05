Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a acordat un interviu înaintea partidei cu România, de pe Arena Națională. În cadrul acestuia, tehnicianul a venit cu un mesaj pentru fanii tricolorilor.
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus selecționerul Canadei înaintea meciului cu România
La interviu, Jesse Marsch a asigurat că selecționata canadiană caută victoria, în partida amicală cu România.
De asemenea, acesta a venit cu un mesaj pentru fanii români, pe care i-a îndemnat să își susțină naționala! Jesse Marsch a transmis că România are, în continuare, șanse la calificarea la World Cup 2026 și i-a lăudat pe jucători, dar și pe selecționerul Mircea Lucescu.
“Vrem să îmbunătățim lucruri în echipă, având în vedere că suntem în drum spre World Cup. Suntem într-o poziție diferită față de România, știm asta.
Nu suntem siguri la ce să ne așteptăm. Vrem să vedem o performanță matură, suntem în Europa, jucăm cu o echipă bună, la ea acasă. Trebuie să fim concentrați, disciplinați timp de 90 de minute.
(n.r. E un obiectiv o victorie în Europa? Nu ați mai câștigat aici din 2009) Da, le-am spus-o clar jucătorilor. În mandatul meu am bifat niște obiective, legate de rezultate istorice, pe care nu le-am mai bifat recent. Respectăm România, dar noi am venit pentru a câștiga!
(n.r. Aveți un mesaj pentru fanii români, care visează calificarea la World Cup 2026?) Rămâneți mereu alături de echipă! Nu este niciodată ușor în calificări, nu contează că ești Franța sau România. În Europa este mereu dificil. În Cipru va fi un meci important, dar aveți o echipă bună, un selecționer bun, experimentat. Există șanse!”, a spus Jesse Marsch, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Câte bilete s-au vândut la meciul România – Canada? Anunţul făcut de FRF
România – Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Echipa lui Mircea Lucescu se va pregăti pentru meciurile din această toamnă din preliminariile World Cup 2026 în faţa vedetelor lui Jesse Marsch.
Pentru meciul contra Canadei, una dintre cele trei ţări gazdă de la World Cup 2026, s-au vândut aproape 30.000 de bilete până în dimineaţa zilei de vineri.
Anunţul a fost făcut de Federaţia Română de Fotbal, care a anunţat că fanii îşi mai pot cumpăra fizic bilete de la casele de la Arena Naţională începând cu ora 12:00. Acestea vor fi deschise până la 21:30.
Acesta va fi primul meci al României contra Canadei, aceasta fiind a şasea ţară din CONCACAF împotriva căruia evoluează tricolorii. Celelalte cinci sunt Statele Unite ale Americii, Mexic, Cuba, Honduras, Trinidad & Tobago.
