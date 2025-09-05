Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a acordat un interviu înaintea partidei cu România, de pe Arena Națională. În cadrul acestuia, tehnicianul a venit cu un mesaj pentru fanii tricolorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus selecționerul Canadei înaintea meciului cu România

La interviu, Jesse Marsch a asigurat că selecționata canadiană caută victoria, în partida amicală cu România.

De asemenea, acesta a venit cu un mesaj pentru fanii români, pe care i-a îndemnat să își susțină naționala! Jesse Marsch a transmis că România are, în continuare, șanse la calificarea la World Cup 2026 și i-a lăudat pe jucători, dar și pe selecționerul Mircea Lucescu.

“Vrem să îmbunătățim lucruri în echipă, având în vedere că suntem în drum spre World Cup. Suntem într-o poziție diferită față de România, știm asta.