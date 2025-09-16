Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: "În astfel de momente te simţi singur" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur”

Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: “În astfel de momente te simţi singur”

Publicat: 16 septembrie 2025, 14:23

Comentarii
Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: În astfel de momente te simţi singur

Mircea Lucescu / Profimedia

Mircea Lucescu va rămâne la echipa naţională a României, după rezultatele nefavorabile din meciurile cu Canada şi Cipru. “Il Luce” a avut o nouă discuţie cu Răzvan Burleanu şi va continua pe banca tricolorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul este pregătit să ducă mai departe treaba şi va începe acum discuţiile cu jucătorii care evoluează în străinătate şi care nu prind minute la echipele lor de club.

Mircea Lucescu a rămas la echipa naţională pentru jucători: “M-am preocupat de situaţia lor de la cluburi”

Lucescu a recunoscut că s-a simţit singur după meciurile cu Canada şi Cipru şi că aceste rezultate au adus o stare de spirit nefavorabilă. Singurul jucător care i-a dat mesaj lui Lucescu după acest meci a fost Denis Drăguş.

Lucescu i-a contactat pe ceilalţi jucători şi crede în continuare în echipa naţională, jucătorii fiind şi cei pentru care “Il Luce” a decis să continue:

“Aceste zile au fost grele pentru mine, am fost foarte dezamăgit. Am fost dezamăgit de rezultat, de comportamentul nostru. Mi-aș fi dorit mai multă ambiție, mai multă agresivitate. În fotbal se spune mereu că 2-0 este unul dintre cele mai periculoase rezultate, atunci te relaxezi. Vrei, nu vrei, la 2-0 începi să te relaxezi.

Reclamă
Reclamă

Orice înfrângere aduce după sine o stare de spirit nefavorabilă. În astfel de momente te simți singur. (n.r. – V-a sunat vreun jucător în aceste zile?) Mi-a dat Drăguș un mesaj. Am vorbit eu cu jucătorii în aceste zile, m-am preocupat de situația lor la cluburi. Văd că au jucat mai puțin după ce s-au întors de la echipa națională.

Începe acum o campanie de discuții cu ei. Nici Stanciu nu a jucat, nici Răzvan Marin. Am vorbit și cu Ianis. Mergem la treabă cu mine pe bancă, e extrem de important. E important ca toată lumea să creadă și să ajute echipa națională.

Am rămas la echipa națională pentru jucători. Sper ca al meu curaj de a rămâne la echipa națională să le dea și lor un curaj deosebit și o responsabilitate în plus. Eu cred în continuare! Mă supăr, îmi trece și facem pasul înainte”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
14:22
Mircea Lucescu, prima reacţie după ce a fost reconfirmat ca selecţioner: “Să fie foarte clar”. Ce a vorbit cu Răzvan Burleanu
13:20
Ianis Hagi nu va juca în Fenerbahce – Alanyaspor! Motivul pentru care va sta în tribune, după debutul în Turcia
12:53
Veste bună pentru FCSB, în plină criză. Mihai Stoica a anunţat când revine Adrian Şut
12:51
Formula 1 a anunţat unde vor avea loc cursele de sprint din 2026. Calendarul complet
12:42
Probleme uriaşe la PSG, înainte de debutul în Champions League. Luis Enrique are infirmeria plină
12:33
Jaqueline Cristian – Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova LIVE SCORE la Seul. Meciurile, amânate de ploaie
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter