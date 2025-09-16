Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: "În astfel de momente te simţi singur" - Antena Sport

Mircea Lucescu va rămâne la echipa naţională a României, după rezultatele nefavorabile din meciurile cu Canada şi Cipru. “Il Luce” a avut o nouă discuţie cu Răzvan Burleanu şi va continua pe banca tricolorilor.
Selecţionerul este pregătit să ducă mai departe treaba şi va începe acum discuţiile cu jucătorii care evoluează în străinătate şi care nu prind minute la echipele lor de club.
Mircea Lucescu a rămas la echipa naţională pentru jucători: “M-am preocupat de situaţia lor de la cluburi”
Lucescu a recunoscut că s-a simţit singur după meciurile cu Canada şi Cipru şi că aceste rezultate au adus o stare de spirit nefavorabilă. Singurul jucător care i-a dat mesaj lui Lucescu după acest meci a fost Denis Drăguş.
Lucescu i-a contactat pe ceilalţi jucători şi crede în continuare în echipa naţională, jucătorii fiind şi cei pentru care “Il Luce” a decis să continue:
“Aceste zile au fost grele pentru mine, am fost foarte dezamăgit. Am fost dezamăgit de rezultat, de comportamentul nostru. Mi-aș fi dorit mai multă ambiție, mai multă agresivitate. În fotbal se spune mereu că 2-0 este unul dintre cele mai periculoase rezultate, atunci te relaxezi. Vrei, nu vrei, la 2-0 începi să te relaxezi.
Orice înfrângere aduce după sine o stare de spirit nefavorabilă. În astfel de momente te simți singur. (n.r. – V-a sunat vreun jucător în aceste zile?) Mi-a dat Drăguș un mesaj. Am vorbit eu cu jucătorii în aceste zile, m-am preocupat de situația lor la cluburi. Văd că au jucat mai puțin după ce s-au întors de la echipa națională.
Începe acum o campanie de discuții cu ei. Nici Stanciu nu a jucat, nici Răzvan Marin. Am vorbit și cu Ianis. Mergem la treabă cu mine pe bancă, e extrem de important. E important ca toată lumea să creadă și să ajute echipa națională.
Am rămas la echipa națională pentru jucători. Sper ca al meu curaj de a rămâne la echipa națională să le dea și lor un curaj deosebit și o responsabilitate în plus. Eu cred în continuare! Mă supăr, îmi trece și facem pasul înainte”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.
