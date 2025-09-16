Ce tricolor l-a contactat pe Mircea Lucescu după tensiunile de la naţională: "În astfel de momente te simţi singur" - Antena Sport

Mircea Lucescu va rămâne la echipa naţională a României, după rezultatele nefavorabile din meciurile cu Canada şi Cipru. “Il Luce” a avut o nouă discuţie cu Răzvan Burleanu şi va continua pe banca tricolorilor.

Selecţionerul este pregătit să ducă mai departe treaba şi va începe acum discuţiile cu jucătorii care evoluează în străinătate şi care nu prind minute la echipele lor de club.

Mircea Lucescu a rămas la echipa naţională pentru jucători: “M-am preocupat de situaţia lor de la cluburi”

Lucescu a recunoscut că s-a simţit singur după meciurile cu Canada şi Cipru şi că aceste rezultate au adus o stare de spirit nefavorabilă. Singurul jucător care i-a dat mesaj lui Lucescu după acest meci a fost Denis Drăguş.

Lucescu i-a contactat pe ceilalţi jucători şi crede în continuare în echipa naţională, jucătorii fiind şi cei pentru care “Il Luce” a decis să continue:

“Aceste zile au fost grele pentru mine, am fost foarte dezamăgit. Am fost dezamăgit de rezultat, de comportamentul nostru. Mi-aș fi dorit mai multă ambiție, mai multă agresivitate. În fotbal se spune mereu că 2-0 este unul dintre cele mai periculoase rezultate, atunci te relaxezi. Vrei, nu vrei, la 2-0 începi să te relaxezi.