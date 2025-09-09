Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va disputa marți seară un meci capital în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii înfruntă Cipru, la câteva zile după o înfrângere categorică în fața Canadei, chiar pe Arena Națională.

Ciprian Marica s-a declarat îngrijorat de prestația tricolorilor în disputa de la București și se teme de jocul cu Cipru, în contextul în care aceștia au pierdut greu în fața naționalei Austriei.

Ciprian Marica, îngrijorat înainte de Cipru – România

Îngrijorare în fotbalul românesc în ziua meciului cu Cipru, din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. Tricolorii au neapărat nevoie de o victorie, pentru a păstra șanse matematice la calificare.

Jocul amical cu selecționata din Canada a scos la iveală momentul slab pe care îl traversează anumiți jucători din cadrul lotului. Ciprian Marica a vorbit pe scurt despre disputa de pe Arena Națională și a transmis că are încredere în inspirația lui Mircea Lucescu pentru jocul din Cipru.

„E clar că suntem puțin sceptici, dezamăgiți de rezultatul meciului cu Canada, dar și de joc. Ne gândim dacă putem, oare, să jucăm altceva. Sper ca în această seară, cu Cipru, să arătăm altfel. Am văzut Cipru cu Austria și abia dacă s-au impus austriecii la un gol diferență și acela din penalty.