Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu” - Antena Sport

Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu"

Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu"

Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: „Sper să fie inspirat Mircea Lucescu”

Publicat: 9 septembrie 2025, 16:55

Ciprian Marica, emoții înaintea meciului cu Cipru: Sper să fie inspirat Mircea Lucescu”

Selecționerul Mircea Lucescu la antrenamentul echipei naționale / Sportpictures

Naționala de fotbal a României va disputa marți seară un meci capital în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii înfruntă Cipru, la câteva zile după o înfrângere categorică în fața Canadei, chiar pe Arena Națională.

Ciprian Marica s-a declarat îngrijorat de prestația tricolorilor în disputa de la București și se teme de jocul cu Cipru, în contextul în care aceștia au pierdut greu în fața naționalei Austriei.

Ciprian Marica, îngrijorat înainte de Cipru – România

Îngrijorare în fotbalul românesc în ziua meciului cu Cipru, din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. Tricolorii au neapărat nevoie de o victorie, pentru a păstra șanse matematice la calificare.

Jocul amical cu selecționata din Canada a scos la iveală momentul slab pe care îl traversează anumiți jucători din cadrul lotului. Ciprian Marica a vorbit pe scurt despre disputa de pe Arena Națională și a transmis că are încredere în inspirația lui Mircea Lucescu pentru jocul din Cipru.

E clar că suntem puțin sceptici, dezamăgiți de rezultatul meciului cu Canada, dar și de joc. Ne gândim dacă putem, oare, să jucăm altceva. Sper ca în această seară, cu Cipru, să arătăm altfel. Am văzut Cipru cu Austria și abia dacă s-au impus austriecii la un gol diferență și acela din penalty.

Înainte nici nu-mi imaginam că ar fi greu cu Cipru. Mă și gândeam – Eh, batem Cipru, să fim serioși, dar la cum am văzut ultimul lor meci, am ceva emoții. Sper să fie inspirat nea Mircea, să alcătuiască primul unsprezece așa cum trebuie, iar băieții să aibă o zi bună.

Nu am fost la un Mondial de mulți ani, dar rămâne de văzut ce avem de făcut acum. Suntem sceptici, asta este clar. Totuși, am încredere că ne putem ridica la nivelul dorit de toți”, a declarat Ciprian Marica, potrivit fanatik.ro.

Clasament Grupa H

  1. Bosnia și Herțegovina 12 puncte / 4 meciuri jucate
  2. Austria 9 puncte / 3 meciuri jucate
  3. România 6 puncte / 4 meciuri jucate
  4. Cipru 3 puncte / 4 meciuri jucate
  5. San Marino 0 puncte / 5 meciuri jucate
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner
