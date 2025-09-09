Dorinel Munteanu, înainte de Cipru - România: "La primele două locuri nu mai putem avea pretenții" - Antena Sport

România se află pe locul 3 în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, iar Dorinel Munteanu susţine că tricolorii nu mai au şanse de a prinde una dintre primele două poziţii. Din punctul de vedere al liderului la selecţii al naţionalei (134), doar barajul din Nations League ne mai poate duce la competiţia ce va fi exclusiv în Universul Antena. Declaraţiile lui Munti vin chiar înainte de Cipru – România.

“La primele două locuri nu mai putem avea pretenții. Nu depindem de noi, depindem de rezultatele Austriei și Bosniei. Nu cred că e un adversar foarte puternic Canada.

Dorinel Munteanu nu crede că România poate termina pe primele două locuri în Grupa H

Am făcut noi un meci slab, să recunoaștem. Am fost pasivi, am fost mofturoși la tot ce s-a întâmplat în teren. S-a văzut atitudinea jucătorilor, care n-a fost corectă. Canadienii au venit să facă un meci bun, să se remarce.

Rezultatul ne-a dat puțin înapoi. Sigur, și rezultatele de la începutul campaniei, pentru că n-am început campania bine, deși celelalte meciuri din mandatul domnului Lucescu au fost bune, s-a văzut un progres”, a spus Dorinel Munteanu, citat de digisport.ro.

Şanse infime pentru România să câştige Grupa H, din preliminariile pentru World Cup 2026

România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.