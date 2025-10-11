Davide Massa va arbitra România - Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru - Antena Sport

Închide meniul
Davide Massa va arbitra România – Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru

Publicat: 11 octombrie 2025, 10:36

Davide Massa / Profimedia

Italianul Davide Massa arbitrează meciul România – Austria, care se va disputa, duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza.

Davide Massa va arbitra România – Austria

În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.

Partida România – Austria, din preliminariile CM-2026, va avea loc, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Massa a mai arbitrat naţionala României la meciul cu Elveţia, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro-2024. Tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0.

La momentul respectiv, tricolorii erau deja calificaţi la EURO 2024, dar după victoria în faţa Elveţiei, România şi-a adjudecat primul loc al grupei din preliminarii.

În luna iunie, la meciul disputat la Viena dintre Austria şi România, câştigat de echipa lui Ralf Rangnick cu 2-1, UEFA a trimis o altă brigadă din Italia. La centru s-a aflat Maurizio Mariani, iar Mircea Lucescu a fost extrem de nemulţumit că acesta nu a acordat o lovitură de la 11 metri pentru tricolori.

