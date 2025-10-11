Davide Massa va arbitra România - Austria! Tricolorii au sărbătorit la ultimul meci cu italianul la centru - Antena Sport

Italianul Davide Massa arbitrează meciul România – Austria, care se va disputa, duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza.

Davide Massa va arbitra România – Austria

În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.

Partida România – Austria, din preliminariile CM-2026, va avea loc, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Massa a mai arbitrat naţionala României la meciul cu Elveţia, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro-2024. Tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0.