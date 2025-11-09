Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Victor Angelescu a avut o primă reacţie dupădecizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convocat pe Alex Dobre (27 de ani) la naţională, pentru dubla decisivă cu Bosnia şi San Marino, care ne poate duce la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de Marian Aioani şi Claudiu Petrila, dar Il Luce nu l-a chemat şi pe golgheterul campionatului (9 goluri, la egalitate cu Florin Tănase). Chiar şi aşa, Angelescu nu a judecat aspru hotărârea selecţionerului de 80 de ani.

Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu

”El nu are nicio nemulțumire, vă dați seama că își dorește la echipa naționala. Până la urmă sunt deciziile antrenorului și ne conformăm.

Mie mi-ar fi plăcut să meargă, a fost jucătorul lunii octombrie, dar nu decidem noi și domnul Lucescu știe mai bine. El a demonstrat că e unul dintre cei mai buni”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.