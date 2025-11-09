Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino

Publicat: 9 noiembrie 2025, 9:24

Alex Dobre, în tricoul Rapidului - Sport Pictures

Victor Angelescu a avut o primă reacţie dupădecizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convocat pe Alex Dobre (27 de ani) la naţională, pentru dubla decisivă cu Bosnia şi San Marino, care ne poate duce la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de Marian Aioani şi Claudiu Petrila, dar Il Luce nu l-a chemat şi pe golgheterul campionatului (9 goluri, la egalitate cu Florin Tănase). Chiar şi aşa, Angelescu nu a judecat aspru hotărârea selecţionerului de 80 de ani.

”El nu are nicio nemulțumire, vă dați seama că își dorește la echipa naționala. Până la urmă sunt deciziile antrenorului și ne conformăm.

Mie mi-ar fi plăcut să meargă, a fost jucătorul lunii octombrie, dar nu decidem noi și domnul Lucescu știe mai bine. El a demonstrat că e unul dintre cei mai buni”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lotul României pentru dubla cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

