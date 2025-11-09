Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Victor Angelescu a avut o primă reacţie dupădecizia lui Mircea Lucescu de a nu-l convocat pe Alex Dobre (27 de ani) la naţională, pentru dubla decisivă cu Bosnia şi San Marino, care ne poate duce la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.
Liderul Rapid va fi reprezentat la cele două meciuri de Marian Aioani şi Claudiu Petrila, dar Il Luce nu l-a chemat şi pe golgheterul campionatului (9 goluri, la egalitate cu Florin Tănase). Chiar şi aşa, Angelescu nu a judecat aspru hotărârea selecţionerului de 80 de ani.
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu
”El nu are nicio nemulțumire, vă dați seama că își dorește la echipa naționala. Până la urmă sunt deciziile antrenorului și ne conformăm.
Mie mi-ar fi plăcut să meargă, a fost jucătorul lunii octombrie, dar nu decidem noi și domnul Lucescu știe mai bine. El a demonstrat că e unul dintre cei mai buni”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.
România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Lotul României pentru dubla cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
- Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”
- Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino
- Cristiano Ronaldo, noi “săgeţi” către Lionel Messi: “Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea”
- Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026
- “Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano