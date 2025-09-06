"Dezastruos" Marius Şumudică l-a contrazis pe Mircea Lucescu după România - Canada 0-3! - Antena Sport

România a fost învinsă cu 3-0 de către Canada într-un meci amical care a fost în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Imediat după joc, la microfonul Antenei Sport, selecţionerul Mircea Lucescu s-a arătat mulţumit de jocul prestat de tricolori, în ciuda rezultatului ruşinos.

Marius Şumudică, după România – Canada 0-3: “Un rezultat dezastruos”

Marius Şumudică, fost antrenor al Rapidului şi fost elev al lui Mircea Lucescu în perioada în care actualul selecţioner pregătea formaţia giuleşteană, l-a contrazis pe “Il Luce”. El a susţinut că “jocul a lăsat de dorit” şi că, în afară de ocaziile mari ale lui Denis Drăguş, România nu s-a apropiat de poarta Canadei.

“Din punctul de vedere al rezultatului, dezastruos. E un joc amical, chiar dacă e în faţa propriilor suporteri. Acest rezultat e unul surprinzător, pentru mine. Scorul este destul de drastic, dar aceste meciuri au menirea ori de a trezi şi a te aduce cu picioarele pe pământ. Sau, dacă jucătorii nu sunt capacitaţi, nu au experienţa să treacă peste un astfel de rezultat, atârnă greu.

Jocul trebuie să spunem că a lăsat de dorit. În afară de 3 ocazii clare pe care le are Drăguş, noi, în rest, nici nu am avut contact, nu am ajuns în careu, nu am pus probleme. Asta din cauza faptului că am întâlnit o echipă robustă, o echipă care câştigă orice fel de duel, aveau forţă, viteză, ne-au bătut la capitolele astea. La duelurile individuale, 1 la 1, nici nu am contat“, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.