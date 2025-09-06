"Dezastruos" Marius Şumudică l-a contrazis pe Mircea Lucescu după România - Canada 0-3! - Antena Sport

România a fost învinsă cu 3-0 de către Canada într-un meci amical care a fost în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Imediat după joc, la microfonul Antenei Sport, selecţionerul Mircea Lucescu s-a arătat mulţumit de jocul prestat de tricolori, în ciuda rezultatului ruşinos.
Marius Şumudică, după România – Canada 0-3: “Un rezultat dezastruos”
Marius Şumudică, fost antrenor al Rapidului şi fost elev al lui Mircea Lucescu în perioada în care actualul selecţioner pregătea formaţia giuleşteană, l-a contrazis pe “Il Luce”. El a susţinut că “jocul a lăsat de dorit” şi că, în afară de ocaziile mari ale lui Denis Drăguş, România nu s-a apropiat de poarta Canadei.
“Din punctul de vedere al rezultatului, dezastruos. E un joc amical, chiar dacă e în faţa propriilor suporteri. Acest rezultat e unul surprinzător, pentru mine. Scorul este destul de drastic, dar aceste meciuri au menirea ori de a trezi şi a te aduce cu picioarele pe pământ. Sau, dacă jucătorii nu sunt capacitaţi, nu au experienţa să treacă peste un astfel de rezultat, atârnă greu.
Jocul trebuie să spunem că a lăsat de dorit. În afară de 3 ocazii clare pe care le are Drăguş, noi, în rest, nici nu am avut contact, nu am ajuns în careu, nu am pus probleme. Asta din cauza faptului că am întâlnit o echipă robustă, o echipă care câştigă orice fel de duel, aveau forţă, viteză, ne-au bătut la capitolele astea. La duelurile individuale, 1 la 1, nici nu am contat“, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
Ce spunea Mircea Lucescu după România – Canada 0-3
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău.
Lucescu s-a arătat chiar mulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă.
“Nu e usturător (n.r: eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut.
Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari. Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
România – Canada 0-3
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Ligii 1 a fost înlocuit de Drăguş. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.
Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.
Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi selecţionata pregătită de Jesse Marsch s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.
