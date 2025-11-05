Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! "Federația a fost complice" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice”

Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice”

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 9:57

Comentarii
Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! Federația a fost complice

Florin Talpan / Facebook

Florin Talpan are o cerere incredibilă! El vrea ca naţionala României să fie exclusă din competiţiile UEFA. După ce ÎCCJ a hotărât să refuze recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, vine cu o nouă serie de cereri!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Talpan spune că va merge cu demersul lui până la FIFA şi UEFA, unde va solicita ca echipele din Liga 1, dar și prima repretentativă a României, să fie excluse!

„Voi face cerere ca toate echipele din România, plus echipa națională, să fie excluse din competițiile UEFA! Nu este normal ce a făcut Burleanu. Eu am notificat oficial că Steaua are marcă, palmares, tot. FIFA și UEFA au deasupra lor și alte organisme și eu mă voi adresa direct ălora să trimită un control la UEFA. Cine este acest Burleanu să își bată joc de Steaua?! Cine este acest Burleanu? Naționala are rezultate? Stai să vedem acum cu Bosnia. Federația a fost complice, a permis FCSB-ului să continue, când s-a schimbat denumirea, trebuia trimisă în Liga a V-a. FCSB a luat și bani de la UEFA, să le ia și banii de acolo, cu Burleanu, cu toți care i-au ajutat! Federația acum activează ilegal, de aceea voi cere excluderea totală a echipelor românești din cupele europene, plus echipa naționala. Eu vreau să îi distrugem pe toți!”, a declarat Florin Talpan pentru canalul de Youtube Spirit Stelist.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima reacţie a cumnatului lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, după eliberarea din închisoare
Observator
Prima reacţie a cumnatului lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, după eliberarea din închisoare
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”
Fanatik.ro
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”
9:56
Dezvăluiri tulburătoare despre Cornel Dinu: “Nu vrea să mai dialogheze cu oamenii”
9:36
VIDEONovak Djokovic, cu lacrimi în ochi pe teren, la finalul unui meci. Ce i-au pregătit organizatorii
9:13
Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. “Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul”
8:52
Averea strânsă de Istvan Kovacs din fotbal. Centralul are în conturi o sumă fabuloasă
8:45
“Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
8:29
Ofertă pentru Dan Petrescu. Miliardarul cu avere de 100 de milioane de euro insistă pentru român
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo” 6 Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”