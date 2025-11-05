Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! "Federația a fost complice" - Antena Sport

Florin Talpan are o cerere incredibilă! El vrea ca naţionala României să fie exclusă din competiţiile UEFA. După ce ÎCCJ a hotărât să refuze recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, vine cu o nouă serie de cereri!

Florin Talpan spune că va merge cu demersul lui până la FIFA şi UEFA, unde va solicita ca echipele din Liga 1, dar și prima repretentativă a României, să fie excluse!

„Voi face cerere ca toate echipele din România, plus echipa națională, să fie excluse din competițiile UEFA! Nu este normal ce a făcut Burleanu. Eu am notificat oficial că Steaua are marcă, palmares, tot. FIFA și UEFA au deasupra lor și alte organisme și eu mă voi adresa direct ălora să trimită un control la UEFA. Cine este acest Burleanu să își bată joc de Steaua?! Cine este acest Burleanu? Naționala are rezultate? Stai să vedem acum cu Bosnia. Federația a fost complice, a permis FCSB-ului să continue, când s-a schimbat denumirea, trebuia trimisă în Liga a V-a. FCSB a luat și bani de la UEFA, să le ia și banii de acolo, cu Burleanu, cu toți care i-au ajutat! Federația acum activează ilegal, de aceea voi cere excluderea totală a echipelor românești din cupele europene, plus echipa naționala. Eu vreau să îi distrugem pe toți!”, a declarat Florin Talpan pentru canalul de Youtube Spirit Stelist.