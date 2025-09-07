Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va disputa un meci crucial contra selecționatei din Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Trupa pregătită de Mircea Lucescu este cu moralul la pământ, după eșecul clar suferit în fața Canadei.
Disputa cu Cipru, programată pe 9 septembrie de la ora 21:45, va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dar și în format LIVETEXT pe site-ul as.ro.
Cosmin Contra, avertisment înainte de Cipru – România
Chiar dacă a fost vorba doar de un meci amical, prestația României din disputa cu Canada a ridicat mari semne de întrebare. Chiar dacă Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de joc, Cosmin Contra a avut o altă opinie.
Fostul selecționer al naționalei României a lansat un avertisment pentru tricolori înaintea partidei cruciale din Cipru, la care „Il Luce” va avea la dispoziție un singur jucător de atac, după accidentările suferite de Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.
„3-0 cu Canada e un scor dur. Fiecare accidentare și absență se pare că a contat dacă am pierdut de maniera asta și jocul a avut de suferit. Se pare că nu avem un înlocuitor pentru Drăgușin în apărare.
E clar că și pentru Burcă acum e greu după ce a venit din China. Multe ore de zbor și nu e ușor să te adaptezi repede la fusul orar. Lucrurile sunt un pic mai complicate. E valabil și pentru Alex Mitriță.
Meciul ăsta ar putea să îi demoralizeze, dar și să îi ambiționeze cu Cipru. Depinde de ei cum vor gestiona situația. Poate fi și un moment de trezire sau să îi influențeze negativ. În mod normal ar trebui să îi ambiționeze eșecul contra Canadei”.
Cosmin Contra: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
„Acest meci cu Cipru e capital și după ultimele rezultate nu mai avem voie să facem niciun pas greșit. Chiar dacă vom câștiga toate meciurile nu ne asigură calificarea. Trebuie să învingem dacă vrem să mai avem șanse.
Niciun meci nu e ușor în momentul de față. Austria a câștigat greu cu Cipru. Din ce am văzut eu, orice echipă ne poate pune probleme. E alt meci față de cel de la București.
23 de milioane de români sunt alături de ei. Asta trebuie să știe jucătorii echipei naționale. Sunt sigur că sunt responsabili și conștientizează importanța meciului cu Cipru. Eu cred că vom câștiga și o să aibă un efect pozitiv dușul rece cu Canada.
Nu vreau să îmi dau foarte mult cu părerea despre jucători și alte lucruri pentru că și când eram eu selecționer mulți își dădeau cu părerea și crede-mă că nu era aceea realitatea”, a declarat Cosmin Contra, potrivit fanatik.ro.
