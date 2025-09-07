Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va disputa un meci crucial contra selecționatei din Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Trupa pregătită de Mircea Lucescu este cu moralul la pământ, după eșecul clar suferit în fața Canadei.

Disputa cu Cipru, programată pe 9 septembrie de la ora 21:45, va fi transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dar și în format LIVETEXT pe site-ul as.ro.

Cosmin Contra, avertisment înainte de Cipru – România

Chiar dacă a fost vorba doar de un meci amical, prestația României din disputa cu Canada a ridicat mari semne de întrebare. Chiar dacă Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de joc, Cosmin Contra a avut o altă opinie.

Fostul selecționer al naționalei României a lansat un avertisment pentru tricolori înaintea partidei cruciale din Cipru, la care „Il Luce” va avea la dispoziție un singur jucător de atac, după accidentările suferite de Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

„3-0 cu Canada e un scor dur. Fiecare accidentare și absență se pare că a contat dacă am pierdut de maniera asta și jocul a avut de suferit. Se pare că nu avem un înlocuitor pentru Drăgușin în apărare.