Gică Popescu, deznădăjduit după România - Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” - Antena Sport

Gică Popescu: „Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă”

„Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat. Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă. Indiferent de adversar, stăm la jumătatea terenului și așteptăm să lovim pe contraatac.

Am crezut că vom încerca să mergem peste ei și să le punem probleme. Un stadion cu 35.000 de oameni la un amical, pregăteam meciul de peste 4 zile. Mă așteptam la o altă abordare, una curajoasă.

Eu sper să fie o chestie punctuală, evoluția de azi. Sper ca această lipsă de formă sportivă, pe care o au majoritatea, nu au meciuri în picioare. Sper că acesta este motivul acestei evoluții foarte șterse. Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul nostru, a antrenat vestiare cu jucători grei.

Sunt convins că are un limbaj pentru fiecare jucător în parte. Poate împărtăși jucătorilor.. Această abordare pe care o are înainte de fiecare meci, o are cu fiecare jucător și transmite această seriozitate care îl caracterizează”, a declarat Gică Popescu.