Gică Popescu, deznădăjduit după România - Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a suferit un eșec dureros în fața Canadei, cu aproximativ 30.000 de fani pe Arena Națională. Tricolorii lui Mircea Lucescu au irosit câteva șanse uriașe de a marca.
Apărarea selecționatei pregătite de Mircea Lucescu a rezistat doar 11 minute. Horațiu Moldovan a fost învins de Jonathan David, care a reluat imparabil cu o lovitură de cap.
Gică Popescu: „De ce mai facem aceste amicale?”
La meciul de pe Arena Națională contra selecționatei Canadei, tricolorii au încasat două goluri în 22 de minute. Jonathan David a marcat cu o lovitură de cap, ca mai apoi Horațiu Moldovan să gafeze incredibil la golul al doilea.
Nicolae Stanciu a lovit bara, iar Denis Drăguș a avut două șanse uluitoare de a reduce din diferență. Din păcate, tot Canada a fost cea care a punctat pentru a treia oară.
După finalul jocului, Gică Popescu a avut un discurs dur cu privire la atitudinea pe care au afișat-o jucătorii, într-un meci în care abordarea a r fi trebuit să fie alta.
„Cred că de mult timp nu am văzut naționala dominată de o așa manieră. O victorie meritată, care cred că a surprins prin maniera de a începe jocul, foarte agresivi, dornici să atace. Ce m-a surprins neplăcut, maniera cum am început noi. Speram să avem abordarea cum sper să o avem marți.
Era important să jucăm aceeași partitură pe care o vom juca marți. Cum ne prezentam la 2-0 pentru Canada, aceeași poziționare, așteptam să prindem mingea să jucăm pe contraatac. Dacă în amicale nu avem abordarea pe care sperăm să o avem marți, de ce mai facem aceste amicale?
Contează să jucăm ceea ce sper că vom juca diferit în Cipru. Eu nu știu care a fost abordarea lui Mircea, dacă a zis că ne așezăm în apărare să jucăm pe contraatac. Am avut 10 minute, când am avut două ocazii prin Stanciu, în rest o dominare incredibilă a Canadei”.
Gică Popescu: „Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă”
„Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat. Rămân surprins de atitudinea care a început să devină permanentă. Indiferent de adversar, stăm la jumătatea terenului și așteptăm să lovim pe contraatac.
Am crezut că vom încerca să mergem peste ei și să le punem probleme. Un stadion cu 35.000 de oameni la un amical, pregăteam meciul de peste 4 zile. Mă așteptam la o altă abordare, una curajoasă.
Eu sper să fie o chestie punctuală, evoluția de azi. Sper ca această lipsă de formă sportivă, pe care o au majoritatea, nu au meciuri în picioare. Sper că acesta este motivul acestei evoluții foarte șterse. Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul nostru, a antrenat vestiare cu jucători grei.
Sunt convins că are un limbaj pentru fiecare jucător în parte. Poate împărtăși jucătorilor.. Această abordare pe care o are înainte de fiecare meci, o are cu fiecare jucător și transmite această seriozitate care îl caracterizează”, a declarat Gică Popescu.
