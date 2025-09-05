Denis Drăguș, două ratări uriașe în România - Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a primit pe Arena Națională vizita selecționatei din Canada. Cu aproximativ 30.000 de fani în tribune, tricolorii au încasat două goluri încă din prima repriză.

Cu o bară a lui Nicolae Stanciu, „elevii” lui Mircea Lucescu au căutat cu disperare să reducă din diferență, iar Denis Drăguș a fost protagonistul a două ocazii uriașe în repriza secundă.

Denis Drăguș, omul ratărilor în România – Canada

Împrumutat în această vară la Eyupspor, Denis Drăguș a intrat titular în ultimul moment în meciul dintre România și Canada, partidă amicală disputată la București.

Atacantul român a intrat în locul lui Louis Munteanu, care s-a accidentat chiar la încălzire. AntenaSport a aflat ce s-a întâmplat cu vârful celor de la CFR Cluj.

Drăguș a avut câteva șanse importante de a reduce din diferență. Mai întâi, Denis a primit o minge bună în interiorul careului, dar a trimis în plasa laterală.