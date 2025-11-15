Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia - România: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Ianis Hagi şi Dennis Man sunt doi dintre cei mai în formă jucători români la ora actuală. România joacă sâmbătă seară în Bosnia în preliminariile World Cup 2026, iar cei doi tricolori sunt aşteptaţi să iasă la rampă la Zenica.

Cei doi jucători de 27 de ani au prestaţii foarte bune în ultima perioadă la echipele de club. Ianis Hagi vine chiar după un gol superb marcat în meciul cu Trabzonspor.

Eugen Neagoe mizează pe Ianis Hagi şi Dennis Man înainte de Bosnia – România: “Am aşteptări cum au toţi românii”

Eugen Neagoe are aşteptări mari de la cei doi şi crede că Man şi Hagi pot face diferenţa în meciul de sâmbătă seară. Mai mult, el a recunoscut că nu se aştepta ca Ianis Hagi să revină atât de repede la un nivel ridicat, după ce a semnat cu turcii de la Alanyaspor:

“Am așteptări cum au toți românii. Mă aștept să câștigăm și trebuie să câștigăm. Așa cum am mai spus, trebuie să avem încredere în jucătorii echipei naționale. Trebuie să avem încredere în antrenor, în tot ce înseamnă echipa națională, pentru ca la final să ne bucurăm cu toții. Ar fi important pentru noi să reușim o victorie în această seară. Nu trebuie să schimbăm multe față de meciul tur.

Îmi amintesc bine, ok, Bosnia a început mai bine meciul, însă în repriza a doua am fost peste ei. Eu cred că dacă vom juca la fel ca la București o să câștigăm diseară. Am așteptări de la toți jucătorii. Cred că Man este într-o formă bună acum. Ianis Hagi și-a revenit și el rapid, nu mă așteptam. Și-a găsit echipă. Eu cred că ei doi sunt jucătorii care pot face diferența”, a declarat Eugen Neagoe, după meciul amical dintre Steaua şi Petrolul, încheiat la egalitate, scor 2-2.