Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: "Foarte talentaţi" - Antena Sport

Marius Şumudică este un cunoscător fin al fotbalului din Turcia, mai ales că a antrenat multe echipe din campionatul “Semilunei”. El spune că urmează să întâlnim o generaţie de fotbalişti care cunoaşte o formă bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Eu simțeam că vom juca cu Turcia. E o echipă care trăiește o generație în schimbare, cu jucători tineri, care au o cotă de piață foarte bună. Să nu uităm că cel mai mare succes al lor e locul 3 la CM din 2002. Deci este o echipă care are și istorie. Cel mai important rezultat al lor. La Euro joacă semifinală în 2008, la Cupa Confederațiilor termină pe locul 3 în 2003. Au jucători cheie. Turcia se bazează pe o nouă generație de jucători foarte talentați, care joacă la echipe mari din Europa”, a declarat Şumudică pentru Fanatik.ro.

El a numit şi fotbaliştii de care România trebuie să se teamă. “Arda Guler, mijlocaș de 20 de ani, de la Real Madrid. E un creator de joc, un număr 10, foarte inteligent. Hakan Calhanoglu, coordonator de joc, e căpitanul lor de echipă și creierul de la mijloc. Jucător de la Inter. Lovituri libere senzaționale, are o viziune senzațională. Foarte bun jucător. Kenan Yldiz, 20 de ani, bandă, care joacă la Juventus, un alt jucător foarte valoros. E foarte rapid, tehnic, cu potențial foarte mare. Îl au pe Ferdi Kadioglou, fundaș stânga provenit din mijlocaș, juca mijlocaș la Fener. Un fundaș polivalent, cu forță ofensivă foarte mare. Îl au pe Demiral, un fundaș central, puternic și experimentat. Joacă în Arabia Saudită acum, la Al Ahli, eu îl cunosc foarte bine. A evoluat foarte mult timp la Juventus și Atalanta”, a mai declarat Marius Șumudică.