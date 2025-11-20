Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: "Foarte talentaţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: “Foarte talentaţi”

Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: “Foarte talentaţi”

Radu Constantin Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:25

Comentarii
Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: Foarte talentaţi

Marius Şumudică / Profimedia Images

Marius Şumudică este un cunoscător fin al fotbalului din Turcia, mai ales că a antrenat multe echipe din campionatul “Semilunei”. El spune că urmează să întâlnim o generaţie de fotbalişti care cunoaşte o formă bună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Eu simțeam că vom juca cu Turcia. E o echipă care trăiește o generație în schimbare, cu jucători tineri, care au o cotă de piață foarte bună. Să nu uităm că cel mai mare succes al lor e locul 3 la CM din 2002. Deci este o echipă care are și istorie. Cel mai important rezultat al lor. La Euro joacă semifinală în 2008, la Cupa Confederațiilor termină pe locul 3 în 2003. Au jucători cheie. Turcia se bazează pe o nouă generație de jucători foarte talentați, care joacă la echipe mari din Europa”, a declarat Şumudică pentru Fanatik.ro.

El a numit şi fotbaliştii de care România trebuie să se teamă. “Arda Guler, mijlocaș de 20 de ani, de la Real Madrid. E un creator de joc, un număr 10, foarte inteligent. Hakan Calhanoglu, coordonator de joc, e căpitanul lor de echipă și creierul de la mijloc. Jucător de la Inter. Lovituri libere senzaționale, are o viziune senzațională. Foarte bun jucător. Kenan Yldiz, 20 de ani, bandă, care joacă la Juventus, un alt jucător foarte valoros. E foarte rapid, tehnic, cu potențial foarte mare. Îl au pe Ferdi Kadioglou, fundaș stânga provenit din mijlocaș, juca mijlocaș la Fener. Un fundaș polivalent, cu forță ofensivă foarte mare. Îl au pe Demiral, un fundaș central, puternic și experimentat. Joacă în Arabia Saudită acum, la Al Ahli, eu îl cunosc foarte bine. A evoluat foarte mult timp la Juventus și Atalanta”, a mai declarat Marius Șumudică.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
17:05
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”
17:02
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
17:02
EXCLUSIVDenis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 4 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!