Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: "Vă pierdeți timpul" - Antena Sport

Mircea Lucescu a ajuns la Casa Fotbalului, unde urmează să aibă o discuție cu Răzvan Burleanu legată de viitorul său pe banca naționalei României. Când a fost întâmpinat de jurnaliști, selecționerul de 80 de ani le-a oferit garanția că nu se va întâmpla nimic în urma dialogului cu președintele FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miercuri, la o zi după egalul cu Cipru din calificările pentru World Cup 2026, Lucescu a declarat că e dispus să plece de la națională dacă FRF îi va găsi un înlocuitor.

Mircea Lucescu, tranșant: “Degeaba stați aici”

Antrenorul României a venit cu mașina la sediul FRF pentru discuția cu Răzvan Burleanu și nu a stat foarte mult să vorbească în fața jurnaliștilor. “Il Luce” a spus că întâlnirea cu șeful federației este una de rutină și că nu se va întâmpla nimic concret de pe urma ei.

“Degeaba stați aici. N-o să fie absolut nimic. Pierdeți timpul degeaba. Pun lucrurile la punct, e ceva de făcut ca după fiecare meci, e ceva normal. Vă pierdeți timpul“, a transmis selecționerul.

În cazul în care selecționerul de 80 de ani va pleca de la națională, jucătorii din vestiar și conducerea FRF au deja un favorit pentru a-l substitui. România are numai 7 puncte după 5 jocuri disputate în aceste preliminarii pentru World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia, Austria şi au făcut egal cu Cipru în deplasare. Au învins San Marino în deplasare şi Cipru acasă.