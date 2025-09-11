Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: "Vă pierdeți timpul" - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul”

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 10:58

Mircea Lucescu, înainte de ședința de la FRF / Antena Sport

Mircea Lucescu a ajuns la Casa Fotbalului, unde urmează să aibă o discuție cu Răzvan Burleanu legată de viitorul său pe banca naționalei României. Când a fost întâmpinat de jurnaliști, selecționerul de 80 de ani le-a oferit garanția că nu se va întâmpla nimic în urma dialogului cu președintele FRF.

Miercuri, la o zi după egalul cu Cipru din calificările pentru World Cup 2026, Lucescu a declarat că e dispus să plece de la națională dacă FRF îi va găsi un înlocuitor.

Mircea Lucescu, tranșant: “Degeaba stați aici”

Antrenorul României a venit cu mașina la sediul FRF pentru discuția cu Răzvan Burleanu și nu a stat foarte mult să vorbească în fața jurnaliștilor. “Il Luce” a spus că întâlnirea cu șeful federației este una de rutină și că nu se va întâmpla nimic concret de pe urma ei.

Degeaba stați aici. N-o să fie absolut nimic. Pierdeți timpul degeaba. Pun lucrurile la punct, e ceva de făcut ca după fiecare meci, e ceva normal. Vă pierdeți timpul“, a transmis selecționerul.

În cazul în care selecționerul de 80 de ani va pleca de la națională, jucătorii din vestiar și conducerea FRF au deja un favorit pentru a-l substitui. România are numai 7 puncte după 5 jocuri disputate în aceste preliminarii pentru World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi de Bosnia, Austria şi au făcut egal cu Cipru în deplasare. Au învins San Marino în deplasare şi Cipru acasă.

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 5 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 6 EXCLUSIVMircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
