Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: "este cu ceva sânge violet!" Jucătorul de la care a plecat scandalul - Antena Sport

Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: "este cu ceva sânge violet!" Jucătorul de la care a plecat scandalul

Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: "este cu ceva sânge violet!" Jucătorul de la care a plecat scandalul

Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 15:45

Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: este cu ceva sânge violet! Jucătorul de la care a plecat scandalul

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Scandal între Mihai Stoica şi selecţionerul României U19. Managerul FCSB-ului consideră că Adrian Dulcea îl favorizează pe Yanis Pârvu în detrimentul lui Mihai Toma, care a pierdut baderola de căpitan. Meme crede că nu e întâmplător faptul, că la ultimul meci jucat, Toma a fost schimbat! El crede că Dulcea face jocuri pentru FC Argeş, club la care a evoluat în două rânduri ca jucător.

„Singurul rezultat care a fost mai acătării a fost 1-1 cu Finlanda, la U19, în turneul de calificare. Am văzut meciul cu Andorra la U19, am remarcat evoluție lui Toma alături de evoluțiile altor jucători.

Dar mă refer la Toma că e jucătorul nostru. A deschis scorul în meciul cu Andorra, a jucat foarte bine și cu Finlanda până când a fost schimbat. Și de când a fost schimbat, de la 1-0 am fost egalați și s-a ales praful.

Toma este un jucător care evoluează un pic forțat extremă stânga la echipa națională U19. I s-a luat banderola, nu știu de ce, dar i s-a luat. Măcar i-a rămas tricoul cu numărul 10. I s-a dat banderola lui Yanis Pârvu, poate și pentru că antrenorul este cu ceva sânge violet pentru că Pârvu joacă la FC Argeș, iar Dulcea antrenorul este și el tot de pe acolo. Poate sunt și alte motive, Toma a fost trei ani căpitanul naționalei, acum nu mai este.

Dulcea l-a schimbat pe Toma, nu știu de ce, poate că Toma s-a cerut afară. Nu prea cred, dar așa o fi și de la 1-0 s-a făcut 1-1 și acum suntem în pericol că dacă ne bate Islanda pierdem calificarea. Dar echipa aia a jucat ceva contra Finlandei, a făcut 1-1 împotriva unei echipe foarte bune. Din păcate, U21 nu a făcut un meci foarte bun contra Finlandei, care ne-a bătut de ne-a sunat apa în cap”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

