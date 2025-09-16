Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: "Dacă vor să mă înlocuiască..." - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…”

Publicat: 16 septembrie 2025, 10:46

Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a ajuns la sediul FRF, acolo unde va avea o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

După meciurile cu Canada şi Cipru i s-a cerut demisia lui Mircea Lucescu de pe banca naţionalei României. Selecţionerul şi preşedintele FRF au mai avut o şedinţă imediat după meciul de la Nicosia, joia trecută, dar o decizie în privinţa viitorului acestuia ar trebui să se ia în cursul zilei de marţi.

Mircea Lucescu, o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă există o soluţie să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia”

Chiar dacă nimic nu s-a decis în privinţa viitorului lui Mircea Lucescu la naţionala României, “Il Luce” a spus atunci când a ajuns la sediul FRF că îşi va da demisia de pe banca echipei naţionale, dacă oficialii federaţiei vor găsi o variantă mai bună pentru postul de selecţioner:

“Voi nu aveţi ce face acasă? Nici la serviciu? Ce vreţi de la mine? Nu fac nicio declaraţie oficială, nu am de ce, nu m-am întâlnit cu nimeni, nu am vorbit cu nimeni. Dacă există o soluţie să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia. Nu am avut nicio discuţie”, a spus Mircea Lucescu, după ce a ajuns la FRF.

România a jucat un meci amical cu Canada, pe care l-a pierdut fără drept de apel, scor 0-3, după care a remizat în Cipru, asta după ce tricolorii au condus cu 2-0 încă din minutul 18. Imediat după meciul de la Nicosia au apărut semne de întrebare legate de viitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională. O parte din fanii prezenţi în Cipru i-au cerut demisia, în timp ce “Il Luce” nu ştia dacă mai are puterea de a continua, după cum spunea la flash-interviu, imediat după meci.

În acest moment, România mai are doar şanse matematice de calificare la World Cup 2026 din grupa din preliminarii. Cel mai probabil, tricolorii vor lupta pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic la barajul din luna martie.

