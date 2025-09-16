Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: "Dacă vor să mă înlocuiască..." - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a ajuns la sediul FRF, acolo unde va avea o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

După meciurile cu Canada şi Cipru i s-a cerut demisia lui Mircea Lucescu de pe banca naţionalei României. Selecţionerul şi preşedintele FRF au mai avut o şedinţă imediat după meciul de la Nicosia, joia trecută, dar o decizie în privinţa viitorului acestuia ar trebui să se ia în cursul zilei de marţi.

Mircea Lucescu, o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă există o soluţie să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia”

Chiar dacă nimic nu s-a decis în privinţa viitorului lui Mircea Lucescu la naţionala României, “Il Luce” a spus atunci când a ajuns la sediul FRF că îşi va da demisia de pe banca echipei naţionale, dacă oficialii federaţiei vor găsi o variantă mai bună pentru postul de selecţioner:

“Voi nu aveţi ce face acasă? Nici la serviciu? Ce vreţi de la mine? Nu fac nicio declaraţie oficială, nu am de ce, nu m-am întâlnit cu nimeni, nu am vorbit cu nimeni. Dacă există o soluţie să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia. Nu am avut nicio discuţie”, a spus Mircea Lucescu, după ce a ajuns la FRF.

România a jucat un meci amical cu Canada, pe care l-a pierdut fără drept de apel, scor 0-3, după care a remizat în Cipru, asta după ce tricolorii au condus cu 2-0 încă din minutul 18. Imediat după meciul de la Nicosia au apărut semne de întrebare legate de viitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională. O parte din fanii prezenţi în Cipru i-au cerut demisia, în timp ce “Il Luce” nu ştia dacă mai are puterea de a continua, după cum spunea la flash-interviu, imediat după meci.