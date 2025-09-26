Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: "Îl vom folosi cu Moldova" - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat că Lisav Naif Eissat, fundaşul central de 20 de ani al celor de la Maccabi Haifa, va debuta la naţionaal României. Născut în Israel, Naif Eissat are dublă cetăţenie. Mama fundaşului este româncă, în timp ce tatăl său este israelian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lisav Naif Eissat s-a regăsit în lista cu stranieri anunţată de Mircea Lucescu la începutul săptămânii. Selecţionerul a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia şi a anunţat că Naif Eissat va fi folosit în meciul amical cu Moldova.

Mircea Lucescu a anunţat că Lisav Naif Eissat va debuta pentru România contra Moldovei

“(n.r. De unde a apărut Lisav Eissat?) Noi îl urmărim! E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el, cu părinții, cu tatăl. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu, la fanatik.ro.