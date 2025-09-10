Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu l-a folosit pe Baiaram: "A spus că îi e frică de accidentare" - Antena Sport

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că voia să îl folosească pe Ştefan Baiaram (22 de ani) la meciul cu Cipru.

Il Luce a subliniat că jucătorul Universităţii Craiova i-a transmis preparatorului fizic că se temea de o accidentare. Baiaram a fost convocat de Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru, dar nu a fost folosit niciun minut în aceste două jocuri.

Mircea Lucescu: “Baiaram trebuia să intre. Preparatorul mi-a zis că îi e frică să nu se accidenteze”

“Nimeni nu știe, Baiaram trebuia să intre el și preparatorul mi-a zis că se simte încărcat și că-i e frică să nu se accidenteze, că nu poate să intre, că are probleme. Eu am încercat să-l bag, dar am protejat cât am putut jucătorii din cupele europene“, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, şi preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei, Mihai Stoica, au susţinut şi ei că Ştefan Baiaram şi Alex Mitriţă sunt printre cei mai în formă fotbalişti români în acest moment. Mitriţă a intrat doar în meciul cu Canada, pierdut de tricolori cu 3-0, în minutul 74, în locul lui Dennis Man. Cu Cipru el a rămas tot meciul pe bancă.

În sezonul acesta, Ştefan Baiaram a marcat 3 goluri în 7 meciuri disputate în Liga 1. El a înscris 3 goluri şi în cele 6 partide disputate de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League. Baiaram a contribuit decisiv la calificarea oltenilor în grupa principală de Conference League.