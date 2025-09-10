Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru - România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a devenit cel mai în vârstă antrenor care primeşte un cartonaş galben, într-un meci oficial. Tricolorii au remizat în meciul cu Cipru de la Nicosia, scor 2-2, asta după ce au condus cu 2-0, graţie celor două goluri marcate de Denis Drăguş, în primele 18 minute ale partidei.

Extrem de supărat după remiza din Cipru, în mod special din cauza atitudinii jucătorilor din repriza secundă de la Nicosia, Mircea Lucescu are semne de întrebare în privinţa continuării pe banca echipei naţionale.

Mircea Lucescu, record inedit! A devenit cel mai în vârstă antrenor avertizat într-un meci oficial

Pe finalul meciului cu Cipru, el a primit un cartonaş galben din partea arbitrului Matej Jug, după ce a protestat vehement atunci când centralul a dictat fault la o intervenţie a lui David Miculescu. În urma acestui avertisment, “Il Luce” a devenit cel mai vârstnic antrenor, la 80 de ani, o lună şi 11 zile, care primeşte cartonaşul galben într-un meci oficial.

Recordul era deţinut până marţi seară de către Roy Hodgson. Acesta a fost avertizat într-un Crystal Palace – Liverpool, scor 1-2, la vârsta de 76 de ani şi 4 luni.

România mai are doar şanse pur matematice de a se califica direct la World Cup 2026. Pentru tricolori urmează acum meciul cu Austria, de pe 12 octombrie. Partida de pe Arena Naţională va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.