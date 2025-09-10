Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru - România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru – România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului

Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru – România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului

Publicat: 10 septembrie 2025, 10:38

Comentarii
Mircea Lucescu a stabilit un record inedit în Cipru – România 2-2! Ce s-a întâmplat la finalul meciului

Mircea Lucescu, în timpul meciului Cipru - România / Sport Pictures

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a devenit cel mai în vârstă antrenor care primeşte un cartonaş galben, într-un meci oficial. Tricolorii au remizat în meciul cu Cipru de la Nicosia, scor 2-2, asta după ce au condus cu 2-0, graţie celor două goluri marcate de Denis Drăguş, în primele 18 minute ale partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrem de supărat după remiza din Cipru, în mod special din cauza atitudinii jucătorilor din repriza secundă de la Nicosia, Mircea Lucescu are semne de întrebare în privinţa continuării pe banca echipei naţionale.

Mircea Lucescu, record inedit! A devenit cel mai în vârstă antrenor avertizat într-un meci oficial

Pe finalul meciului cu Cipru, el a primit un cartonaş galben din partea arbitrului Matej Jug, după ce a protestat vehement atunci când centralul a dictat fault la o intervenţie a lui David Miculescu. În urma acestui avertisment, “Il Luce” a devenit cel mai vârstnic antrenor, la 80 de ani, o lună şi 11 zile, care primeşte cartonaşul galben într-un meci oficial.

Recordul era deţinut până marţi seară de către Roy Hodgson. Acesta a fost avertizat într-un Crystal Palace – Liverpool, scor 1-2, la vârsta de 76 de ani şi 4 luni.

România mai are doar şanse pur matematice de a se califica direct la World Cup 2026. Pentru tricolori urmează acum meciul cu Austria, de pe 12 octombrie. Partida de pe Arena Naţională va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)
  • *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
10:07
VideoFinal superb de meci! Bernadette Szocs, calificare în optimi la WTT Champions Macao cu mai multe puncte spectaculoase
9:30
VIDEOBernadette Szocs s-a calificat în optimi la WTT Champions Macao, după un meci superb cu Hana Goda
9:22
VIDEORalf Rangnick, imagini inedite în pauza meciului Bosnia – Austria! A traversat terenul cu o bicicletă
9:15
Procentul umilitor pe care îl mai are România pentru o calificare directă la World Cup 2026
8:46
“Să plece dacă au demnitate!” Florin Prunea îi cere demisia lui Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: “Vai mama noastră”
8:29
Selecţionerul Ciprului, supărat după 2-2 cu România: “Nu ne mulţumeşte. Puteam câştiga”
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 5 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 6 Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic