Mircea Lucescu poate avea o nouă soluție de convocare. Jucătorul care a primit dreptul să reprezinte România - Antena Sport

România a avut probleme în compartimentul defensiv de când Radu Drăgușin s-a accidentat în tricoul lui Tottenham, iar soluțiile lui Mircea Lucescu nu au fost atât de multe pe postul respectiv. Acum, selecționerul va avea șansa să se bazeze pe Lisav Naif Eissat, jucătorul de 20 de ani care și-a obținut dreptul de a reprezenta țara noastră, după ce până acum a evoluat doar în tricoul echipelor de tineret ale Israelului.

Fundașul de 20 de ani a fost și în vizorul lui Daniel Pancu pentru eventuala convocare la România Under-21, însă fostul atacant a decis să se bazeze pe alți fotbaliști.

România poate avea un nou fundaș central

Lisav Naif Eissat este un jucător care are mama româncă, iar tatăl israelian, iar până acum a evoluat la echipele de U15, U18, U19 și U21 ale țării de la Marea Roșie. Pe 2 setembrie, FIFA a decis că fundașul poate reprezenta de acum înainte și naționala României, potrivit gsp.ro. Astfel, tânărul acum are o decizie importantă în față.

Fotbalist la Maccabi Haifa, Eissat va trebui să aleagă ce țară să reprezinte la seniori, respectiv Israel sau România. În cazul în care va alege echipa lui Mircea Lucescu, ar reprezenta o adiție interesantă pentru ai noștri, ținând cont că este un stopper de picior stâng, ceva ce îi lipsește naționalei de ceva timp.

În plus, Mircea Lucescu ar avea șansa să adauge un nou jucător pe lista sa de posibile convocări, mai ales în contextul în care defensiva a reprezentat un minus până acum în preliminariile pentru World Cup 2026. Eissat a crescut la Maccabi Haifa, iar sezonul trecut a fost împrumutat la Hapoel Hadera. În prezent, jucătorul se confruntă cu o accidentare la umăr care ar urma să îl țină departe de gazon până la finalul lunii octombrie.