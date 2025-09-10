"Plecăm cu un gust amar" Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru - România 2-2: "Credem până la final". Mesaj pentru Lucescu - Antena Sport

Denis Drăguş a marcat două goluri în Cipru – România, dar tricolorii nu au putut câştiga meciul de la Nicosia, care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Cele două goluri au venit ca o descătuşare pentru atacantul român, care a traversat o perioadă dificilă, dar remiza i-a stricat bucuria.
Cu toate acestea, Denis Drăguş a rămas încrezător şi este de părere că România nu ar trebui să îşi piardă speranţa, chiar dacă situaţia tricolorilor, în perspectiva calificării la World Cup 2026, este din ce în ce mai complicată.
Denis Drăguş, după Cipru – România 2-2: “Aveam meciul în mână”
“Plecăm cu un gust amar. E dezamăgitor, nu ne aşteptam. Am început bine meciul, aveam meciul în mână. Ei au avut un moment psihologic, când au marcat primul gol, de 2-1. Au reuşit să fie mult mai montaţi şi să aibă un plus de moral. Din păcate nu am reuşit să terminăm meciul aşa cum l-am început.
Cred că, dacă aveam explicaţia, reuşeam să o facem în timpul meciului, Pur şi simplu nu am reuşit să ne menţinem jocul în a doua parte. E dezamăgitor pentru toţi, dar am mai avut momente grele, chiar şi în campania pentru EURO. Trebuie să fim pozitivi, atâta timp cât mai avem meciuri. Să mergem până la capăt şi să vedem unde stăm.
Eu îmi aduc aminte de un 0-0 cu Belarus când nimeni nu ne mai dădea nicio şansă şi până la urmă ne-am calificat de pe primul loc. Într-adevăr, e dificil, dar nu avem cum să renunţăm. Asta e ultima variantă şi să mergem la următoarele meciuri la 100%. Avem şi un baraj, să vedem pe care îl jucăm”, a declarat Denis Drăguş, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Denis Drăguş vrea să îi răsplătească încrederea lui Mircea Lucescu: “I-am mulţumit”
Denis Drăguş a avut şi un mesaj pentru Mircea Lucescu, selecţionerul României. El i-a mulţumit pentru încrederea acordată şi crede că “Il Luce” este cel mai în măsură să scoată România din această situaţie:
“Eu îmi doresc să îl răsplătesc (n.r. pe Mircea Lucescu) pentru încredere, i-am mulţumit pentru că încearcă să ne ridice moralul de fiecare dată.
E un moment greu, dar cred că dânsul e cel mai în măsură să gestioneze astfel de momente. Noi, jucătorii, încercăm să punem în aplicare ce ne cere.
(n.r. putem bate Austria acasă?) Normal, de ce nu? Am bătut şi alte echipe puternice acasă, în campania de EURO. E un meci în care, dacă o să fim cu toţii bine din punct de vedere fizic şi psihic, putem să învingem, de ce nu. Credem până la final. E ultimul lucru pe care îl putem face, acela de a renunţa”, a mai spus Denis Drăguş, în exclusivitate pentru Antena Sport, după Cipru – România.
- “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
- Ce șanse mai are România pentru calificarea la Campionatul Mondial. Culoar infernal chiar și la baraj
- Mircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: “Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam”
- “Nu îmi explic!” Mircea Lucescu şi-a criticat jucătorii, după Cipru – România 2-2: “Le-au îngheţat picioarele”
- “I s-a strigat ‘Demisia’ lui Lucescu. Ar trebui o schimbare?” Răspunsul lui Horaţiu Moldovan