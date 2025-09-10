"Plecăm cu un gust amar" Denis Drăguş, dezamăgit după Cipru - România 2-2: "Credem până la final". Mesaj pentru Lucescu - Antena Sport

Denis Drăguş a marcat două goluri în Cipru – România, dar tricolorii nu au putut câştiga meciul de la Nicosia, care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Cele două goluri au venit ca o descătuşare pentru atacantul român, care a traversat o perioadă dificilă, dar remiza i-a stricat bucuria.

Cu toate acestea, Denis Drăguş a rămas încrezător şi este de părere că România nu ar trebui să îşi piardă speranţa, chiar dacă situaţia tricolorilor, în perspectiva calificării la World Cup 2026, este din ce în ce mai complicată.

Denis Drăguş, după Cipru – România 2-2: “Aveam meciul în mână”

“Plecăm cu un gust amar. E dezamăgitor, nu ne aşteptam. Am început bine meciul, aveam meciul în mână. Ei au avut un moment psihologic, când au marcat primul gol, de 2-1. Au reuşit să fie mult mai montaţi şi să aibă un plus de moral. Din păcate nu am reuşit să terminăm meciul aşa cum l-am început.

Cred că, dacă aveam explicaţia, reuşeam să o facem în timpul meciului, Pur şi simplu nu am reuşit să ne menţinem jocul în a doua parte. E dezamăgitor pentru toţi, dar am mai avut momente grele, chiar şi în campania pentru EURO. Trebuie să fim pozitivi, atâta timp cât mai avem meciuri. Să mergem până la capăt şi să vedem unde stăm.

Eu îmi aduc aminte de un 0-0 cu Belarus când nimeni nu ne mai dădea nicio şansă şi până la urmă ne-am calificat de pe primul loc. Într-adevăr, e dificil, dar nu avem cum să renunţăm. Asta e ultima variantă şi să mergem la următoarele meciuri la 100%. Avem şi un baraj, să vedem pe care îl jucăm”, a declarat Denis Drăguş, în exclusivitate pentru Antena Sport.