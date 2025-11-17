Portugalia U20 - România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania - Antena Sport

Selecţionata de fotbal Under-20 a României a remizat cu echipa similară a Portugaliei, 1-1 (1-1), luni seara, pe Estadio Juventude Sport Clube din Evora, într-un meci din în Elite League U20.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În faţa liderului competiţiei, care avea cinci victorii în tot atâtea meciuri, România a reuşit un meci foarte bun, făcând uitată catastrofa de vineri cu Germania (0-6).

Portugalia U20 – România U20 1-1

Gazdele au deschis scorul (15), la o gafă a portarului Iustin Chirilă, care a boxat mingea coechipierul său Darius Fălcuşan, din care balonul a intrat în poartă. România a izbutit egalarea prin Darius Fălcuşan (25), cu o lovitură de cap la centrarea lui Caragea.

Lusitanii au mai avut ocazii în prima repriză, prin Jose Silva (12), cu un şut la colţul scurt, apărat de Chirilă, prin Rodrigo Ribeiro (14), care a şutat din întoarcere, dar mingea s-a dus pe lângă poartă, şi prin Goncalo Moreira (34), cu un şut peste poartă de la 18 metri.

În partea secundă, Chirilă a respins o minge de sub transversală (50), Rodrigo Ribeiro (58) a ratat din apropiere, Sampaio (75) a trimis cu capul pe lângă, Rodrigo Ribeiro (70) a expediat un şut din unghi, prin faţa porţii, Lima (85) a reuşit o centrare periculoasă, iar Chirilă a fost la post la şutul trimis de Goncalo Sousa (90+2), de la 18 metri.