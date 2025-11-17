Portugalia U20 - România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania - Antena Sport

Închide meniul
Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania

Publicat: 17 noiembrie 2025, 21:46

Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania

România U20, într-un meci / Profimedia Images

Selecţionata de fotbal Under-20 a României a remizat cu echipa similară a Portugaliei, 1-1 (1-1), luni seara, pe Estadio Juventude Sport Clube din Evora, într-un meci din în Elite League U20.

În faţa liderului competiţiei, care avea cinci victorii în tot atâtea meciuri, România a reuşit un meci foarte bun, făcând uitată catastrofa de vineri cu Germania (0-6).

Portugalia U20 – România U20 1-1

Gazdele au deschis scorul (15), la o gafă a portarului Iustin Chirilă, care a boxat mingea coechipierul său Darius Fălcuşan, din care balonul a intrat în poartă. România a izbutit egalarea prin Darius Fălcuşan (25), cu o lovitură de cap la centrarea lui Caragea.

Lusitanii au mai avut ocazii în prima repriză, prin Jose Silva (12), cu un şut la colţul scurt, apărat de Chirilă, prin Rodrigo Ribeiro (14), care a şutat din întoarcere, dar mingea s-a dus pe lângă poartă, şi prin Goncalo Moreira (34), cu un şut peste poartă de la 18 metri.

În partea secundă, Chirilă a respins o minge de sub transversală (50), Rodrigo Ribeiro (58) a ratat din apropiere, Sampaio (75) a trimis cu capul pe lângă, Rodrigo Ribeiro (70) a expediat un şut din unghi, prin faţa porţii, Lima (85) a reuşit o centrare periculoasă, iar Chirilă a fost la post la şutul trimis de Goncalo Sousa (90+2), de la 18 metri.

Tricolorii au evoluat curajos şi şi-au creat şi ei o serie de oportunităţi, dar Guţea a tras pe lângă poartă (54), Kodor (62) a tras de la 14 metri, dar portarul a apărat, iar şutul lui Păcuraru (90), din marginea careului, a fost deviat în corner.

Tot luni, Germania a surclasat Italia cu 5-0.

Portugalia conduce în clasament, cu 16 puncte (6 jocuri), urmată de Germania, 12 puncte (6 jocuri), Polonia, 6 p (3 j), Cehia, 4 p (5 j), Elveţia, 3 p (3 j), România, 2 p (4 j), Italia, 0 p (3 j).

Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghereCazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
România va juca următoarele meciuri la primăvară, cu Polonia pe teren propriu în data de 27 martie şi cu Elveţia în deplasare pe 31 martie.

Fălcuşan, autogol şi gol în meciul Portugalia U20 – România U20 1-1

Au marcat: Darius Fălcuşan (autogol, 15), respectiv Darius Fălcuşan (25).
Evora, Estadio Juventude Sport Clube
Elite League U20

Au evoluat echipele:

Portugalia: 12. Jose Ribeiro – 2. Jose Silva (23. Kevin Pinto, 65), 4. Jose Sampaio (5. Tiago Parente, 83), 14. Lucas D’Agrella, 21. Rodrigo Dias (13. Ricardo Ribeiro, 83) – 6. Goncalo Moreira (15. Miguel Nogueira, 65), 18. Rafael Luis (10. Joao Veloso, 75), 19. Mathys De Carvalho (8. Manuel Mendonca, 65) – 17. Olivio Tome (11. Ivan Lima, 65), 7. Rodrigo Ribeiro (căpitan; 16. Goncalo Sousa, 83), 20. Mauro Couto (9. Vivaldo Semedo, 75). Selecţioner: Oceano Cruz.
Rezerve neutilizate: Diogo Fernandes – Miguel Alves.

România: 12. Iustin Chirilă – 16. Alin Chinteş, 6. Mario Bărăitaru, 3. Darius Fălcuşan (căpitan), 5. Emanuel Marincău, 14. Filip Oprea – 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru, 78), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamţiu, 19. Remus Guţea – 13. Jason Kodor (9. David Barbu, 89). Selecţioner: Adrian Iencsi.
Rezerve neutilizate: 1. Codruţ Sandu, 23. Mate Simon – 2. Ionuţ Cercel, 4. Adrian Iancu, 10. Luca Băsceanu, 15. Raul Mariţa, 17. Raul Rotund, 18. David Paraschiv, 21. Eric Vînău.

Arbitru: Diogo Rosa; arbitri asistenţi: Ricardo Carreira, Andre Botelho; al patrulea oficial: Rui Madeira (toţi din Portugalia)

Cartonaşe galbene: Neamţiu (19), Jose Sampaio (21), Semedo (84), Chirilă (85), Bărăitaru (87).

