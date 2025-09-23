"Pur și simplu nu asculta". Cum l-a lăsat "rece" Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune - Antena Sport

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei Under-21, a rememorat cum a decurs prima interacțiune dintre el și Louis Munteanu. Întâmplarea a avut loc după un meci al reprezentativei de tineret în preliminariile pentru EURO U21 2025, atunci când atacantul de la CFR Cluj a fost schimbat de pe teren.
Pancu și-a adus aminte cum jucătorul de 23 de ani l-a ignorat complet după meci.
Daniel Pancu: “Asta nu mi-a plăcut”
La meciul din prima etapă din calificările pentru turneul final care a avut loc în această vară, România a dat peste Albania. Meciul respectiv s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea balcanicilor, deși “tricolorii” mici au condus cu 2-0.
În minutul 68, la scorul de 2-1, Louis Munteanu a fost scos de pe teren de Daniel Pancu, iar antrenorul și-a amintit cum a simțit prima interacțiune dintre el și atacantul CFR-ului.
“Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1, dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.
Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.
Și atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam“, a spus fostul selecționer al naționalei Under-21, potrivit iamsport.ro.
În ciuda acelui start cu stângul, România U21 s-a calificat la EURO 2025, unde a pierdut toate partidele din grupă la un gol, cu Italia, Spania și Slovacia.
- Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
- “Sper să se răzgândească”. Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională
- “Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
- FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil
- “Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională