"Pur și simplu nu asculta". Cum l-a lăsat "rece" Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune - Antena Sport

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei Under-21, a rememorat cum a decurs prima interacțiune dintre el și Louis Munteanu. Întâmplarea a avut loc după un meci al reprezentativei de tineret în preliminariile pentru EURO U21 2025, atunci când atacantul de la CFR Cluj a fost schimbat de pe teren.

Pancu și-a adus aminte cum jucătorul de 23 de ani l-a ignorat complet după meci.

Daniel Pancu: “Asta nu mi-a plăcut”

La meciul din prima etapă din calificările pentru turneul final care a avut loc în această vară, România a dat peste Albania. Meciul respectiv s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea balcanicilor, deși “tricolorii” mici au condus cu 2-0.

În minutul 68, la scorul de 2-1, Louis Munteanu a fost scos de pe teren de Daniel Pancu, iar antrenorul și-a amintit cum a simțit prima interacțiune dintre el și atacantul CFR-ului.

“Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1, dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.