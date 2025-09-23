Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Pur și simplu nu asculta". Cum l-a lăsat "rece" Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Pur și simplu nu asculta”. Cum l-a lăsat “rece” Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune

“Pur și simplu nu asculta”. Cum l-a lăsat “rece” Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 20:38

Comentarii
Pur și simplu nu asculta. Cum l-a lăsat rece Louis Munteanu pe Daniel Pancu la prima lor interacțiune

Louis Munteanu și Daniel Pancu, la naționala U21 / Profimedia

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei Under-21, a rememorat cum a decurs prima interacțiune dintre el și Louis Munteanu. Întâmplarea a avut loc după un meci al reprezentativei de tineret în preliminariile pentru EURO U21 2025, atunci când atacantul de la CFR Cluj a fost schimbat de pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu și-a adus aminte cum jucătorul de 23 de ani l-a ignorat complet după meci.

Daniel Pancu: “Asta nu mi-a plăcut”

La meciul din prima etapă din calificările pentru turneul final care a avut loc în această vară, România a dat peste Albania. Meciul respectiv s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea balcanicilor, deși “tricolorii” mici au condus cu 2-0.

În minutul 68, la scorul de 2-1, Louis Munteanu a fost scos de pe teren de Daniel Pancu, iar antrenorul și-a amintit cum a simțit prima interacțiune dintre el și atacantul CFR-ului.

Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva, la 2-1, dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.

Reclamă
Reclamă

Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Și atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam“, a spus fostul selecționer al naționalei Under-21, potrivit iamsport.ro.

În ciuda acelui start cu stângul, România U21 s-a calificat la EURO 2025, unde a pierdut toate partidele din grupă la un gol, cu Italia, Spania și Slovacia.

Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătiteCine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:28
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca