Răzvan Marin, semnal de alarmă după România - Canada 0-3: "Trebuie să ne revenim!" - Antena Sport

Mă simt foarte bine, cred că m-am adaptat repede în Grecia. Băieții, antrenorul, suporterii, m-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare. Poate lumea o vede ca pe un pas înapoi, dar pentru mine este un pas înainte, e o echipă cu ambiție. Aveam nevoie de această schimbare. Eram obosit, din punct de vedere mental, de mentalitatea unor echipe mici care se luptau doar la retrogradare.

Primul obiectiv a fost să ne calificăm în Conference League. Cu siguranță vom lupta pentru titlu și Cupa Greciei.

Trebuie să facem 4 din 4 dacă vrem să mai sperăm la ceva. Dacă nu vom câștiga acolo, șansele sunt practic minime!”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru AntenaSport.

EXCLUSIV | Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău.

Lucescu a subliniat că nu e nemulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă.

“Nu e usturător (n.r: eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut.

Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.

În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri.

Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.

(n.r: Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r: râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător.

(n.r: Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.