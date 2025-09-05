Răzvan Marin, semnal de alarmă după România - Canada 0-3: "Trebuie să ne revenim!" - Antena Sport

Răzvan Marin a oferit prima reacție după România – Canada 0-3. Mijlocașul echipei naționale a tras un semnal de alarmă și a spus că jucătorii trebuie să își revină, pentru a câștiga partida cu Cipru.
România își continuă drumul spre World Cup cu o deplasare în Cipru, după înfrângerea din amicalul cu Canada. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic va putea fi urmărit, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus Răzvan Marin după România – Canada 0-3
La interviul de la finalul partidei, Răzvan Marin a explicat că tricolorii au încercat să pregătească cât mai bine posibil partida cu Canada. Acesta s-a declarat dezamăgit de rezultatul înregistrat și a dat asigurări că echipa națională va lucra pentru a-și repara greșelile din joc, înaintea partidei cu Cipru.
“Rezultatul este unul rușinos. Cred că au fost momente în care am arătat bine, dar, din păcate, asta a fost să fie. Acum trebuie să ne revenim, pentru a fi gata de meciul cu Cipru.
Noi am încercat să pregătim jocul cât mai bine. Știam că ei au o echipă puternică, cu jucători foarte buni. Știam că trebuie să fim la capacitate maximă. Din păcate ne-au surprins în acele 15-20 de minute, când au dat 2 goluri.
Trebuie să ne revenim din punct de vedere fizic și mental, pentru a arăta mai bine în Cipru. Și noi, ca jucători, poate trebuie să vorbim mai mult, să ne adunăm puțin. În grupa preliminară avem nevoie de 4 victorii din 4 meciuri, pentru a obține ceva.
Nu pot să spun ce ne-a spus domnul Lucescu. Ne-a certat puțin. Era și normal după un asemenea rezultat. Trebuie să analizăm, să luăm părțile negative, să nu le repetăm pe viitor.
Nu știu dacă a fost o lipsă de concentrare, noi am încercat să fim cât mai bine. Era un adversar foarte bun, care ne ajută pentru a pregăti următoarele meciuri. Din păcate s-a greșit mult. Trebuie să mergem înainte.
Mă simt foarte bine, cred că m-am adaptat repede în Grecia. Băieții, antrenorul, suporterii, m-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare. Poate lumea o vede ca pe un pas înapoi, dar pentru mine este un pas înainte, e o echipă cu ambiție. Aveam nevoie de această schimbare. Eram obosit, din punct de vedere mental, de mentalitatea unor echipe mici care se luptau doar la retrogradare.
Primul obiectiv a fost să ne calificăm în Conference League. Cu siguranță vom lupta pentru titlu și Cupa Greciei.
Trebuie să facem 4 din 4 dacă vrem să mai sperăm la ceva. Dacă nu vom câștiga acolo, șansele sunt practic minime!”, a spus Răzvan Marin, în exclusivitate pentru AntenaSport.
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău.
Lucescu a subliniat că nu e nemulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă.
“Nu e usturător (n.r: eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut.
Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.
În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri.
Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.
(n.r: Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r: râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător.
(n.r: Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
