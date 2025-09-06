Reghecampf, "săgeţi" către Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: "Naţionala a fost total nepregătită" - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf (49 de ani), tehnicianul formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan, a susţinut după partida amicală România – Canada 0-3, care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că tricolorii au fost complet nepregătiţi.
Chiar dacă Reghecampf a subliniat că nu i-a plăcut deloc ce a văzut la naţionala României în meciul cu Canada, el e de părere că tricolorii se pot impune în Cipru. Naţionala are nevoie mare de tot de puncte, ea fiind învinsă în aceste preliminarii de Bosnia şi Austria. A câştigat cu San Marino şi cu Cipru, la Bucureşti. Cipru – România se dispută marţi, de la ora 21:45.
Laurenţiu Reghecampf: “Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia”
Laurenţiu Reghecampf nu l-a numit pe selecţionerul Mircea Lucescu, dar indirect a trimis către acesta, criticând pregătirea pentru partida cu Canada.
“Echipa națională a României a intrat total nepregătită aseară, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire. Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda.
Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut. Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a declarat Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.
România – Canada 0-3
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei. Golgeterul din sezonul trecut al Ligii 1 a fost înlocuit de Drăguş. Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap. A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0. Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.
Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.
Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi selecţionata pregătită de Jesse Marsch s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.
