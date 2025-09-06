Reghecampf, "săgeţi" către Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: "Naţionala a fost total nepregătită" - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf (49 de ani), tehnicianul formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan, a susţinut după partida amicală România – Canada 0-3, care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că tricolorii au fost complet nepregătiţi.

Chiar dacă Reghecampf a subliniat că nu i-a plăcut deloc ce a văzut la naţionala României în meciul cu Canada, el e de părere că tricolorii se pot impune în Cipru. Naţionala are nevoie mare de tot de puncte, ea fiind învinsă în aceste preliminarii de Bosnia şi Austria. A câştigat cu San Marino şi cu Cipru, la Bucureşti. Cipru – România se dispută marţi, de la ora 21:45.

Laurenţiu Reghecampf: “Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia”

Laurenţiu Reghecampf nu l-a numit pe selecţionerul Mircea Lucescu, dar indirect a trimis către acesta, criticând pregătirea pentru partida cu Canada.

“Echipa națională a României a intrat total nepregătită aseară, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire. Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda.

Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut. Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a declarat Laurenţiu Reghecampf pentru fanatik.ro.