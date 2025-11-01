Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul făcut de FRF

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 16:53

Edi Iordănescu, pe banca naționalei României / Profimedia

Ipoteza potrivit căreia Edi Iordănescu ar urma să se întoarcă pe banca naționalei a devenit una discutată, după ce fostul selecționer a plecat de la Legia Varșovia. Recent, Federația Română de Fotbal, prin vocea oficialului Andrei Vochin, a dezmințit aceste zvonuri și a transmis că Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” cel puțin până la finalul Campionatului Mondial, în posibilitatea unei calificări.

Edi Iordănescu nu ar urma să revină pe banca României, în ciuda faptului că în prezent a rămas liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia. Faptul că Mircea Lucescu anunțase în trecut că va pleca de pe banca naționalei dacă nu se va califica direct i-a făcut pe oameni să creadă că FRF va fi nevoită să aducă un om pentru baraj, iar fostul selecționer era considerat o variantă.

Andrei Vochin nu înțelege discuțiile despre revenirea lui Iordănescu

Andrei Vochin a transmis însă contrariul, și anume că Lucescu ar urma să rămână la cârma echipei “tricolore” cel puțin până la finalul preliminariilor, plus Campionatul Mondial, în cazul în care România va ajunge la World Cup 2026. În plus, oficialul de la federație a spus că nu înțelege motivul pentru care forul ar trebui să îl readucă pe Iordănescu, după care i-a recunoscut meritele din trecut ale fostului selecționer.

(n.r. – Există posibilitatea ca la vară să se întoarcă Edi la națională?) Nu, că suntem la Mondial și suntem cu domnul Lucescu. După Mondial, nu știm. Să vedem cum ne comportăm la Mondial.

(n.r. – Nea Mircea cât are contract?) Până când vrea dumnealui. În acte e până la CM. E până după preliminarii, dacă se califică se prelungește contractul. Și după Mondial, cu antrenorul câștigător, negociezi mai departe să continue. Numai dacă domnia sa nu dorește. Așa cum a fost cazul lui Edi.

(n.r. – Edi mai stă o tură?) De ce să îl punem pe Edi? Edi sau altul. Edi e un antrenor care a avut rezultate după mult timp cu echipa națională și merită să fie apreciat“, a spus Andrei Vochin la fanatik.ro.

Mircea Lucescu mai are două meciuri de disputat pe banca naționalei în preliminariile pentru World Cup 2026, turneu care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. “Tricolorii” dau piept cu Bosnia pe Bosnia și Herțegovina pe 15 noiembrie, iar la trei zile distanță o întâlnesc pe San Marino în ultima rundă.

